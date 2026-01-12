　
地方 地方焦點

A肝疫情連10月升溫！南投衛生局籲注意飲食衛生、打疫苗自保

▲A肝疫情升溫中，南投縣政府提醒民眾注意飲食衛生，勤洗手並建議接種疫苗。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

馬年春節將至，聚餐、旅遊及人際互動將越見頻繁；南投縣衛生局指出，國內急性病毒性A型肝炎病例已連續10個月呈顯著上升趨勢，本土病例數更創近9年新高，提醒民眾在享受節慶氣氛、與親友聚會用餐，以及親密接觸之餘，也要特別注意飲食衛生與個人健康，加強接種A型肝炎疫苗等傳染病防護措施。

依據衛福部疾病管制署統計資料顯示，國內急性病毒性A肝病例自114年3月起不斷上升，迄今疫情仍未見趨緩，累計病例達 477例（含境外移入30例）；其中以男性占82.8%最多，年齡層以30至39歲占36.2%與20至29歲占28.4%最多，顯示疫情以青壯年族群為主。

縣府衛生局長陳南松提醒，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可經由食用受病毒污染的飲食，或與感染者親密接觸（含不安全性行為）而感染，症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸等，潛伏期約15至50天，平均28至30天；雖然多數患者可痊癒並終身免疫，但老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

衛生局指出，接種疫苗是預防A型肝炎最有效的方式，接種1劑後保護力可達9成以上，完成2劑可維持20年以上免疫力，目前國內提供特定對象（如幼兒及接觸者）公費疫苗，一般民眾如有出國旅遊、較高暴露風險或未具抗體者，建議就醫評估自費接種2劑（間隔6-12個月），也籲請民眾養成正確洗手習慣、聚餐使用公筷母匙、食物充分煮熟避免生食，並避免不安全性行為。

01/11 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

A肝疫情春節飲食衛生洗手疫苗不安全性行為

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

