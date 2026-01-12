尋找屏東之光！115年社會優秀青年遴選起跑

▲屏東縣社會優秀青年遴選起跑。（圖／屏東救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝中華民國115年青年節，救國團屏東縣團委會正式展開年度「社會優秀青年」遴選活動 ！這不僅是一場表揚大會，更是一個讓屏東優秀青年展現影響力、成為社會楷模的重要舞台。誠摯邀請各界踴躍推薦，讓這群在各行各業默默耕耘、發光發熱的青年才俊被大眾看見。

凡年滿18歲至45歲（民國70年至96年出生 ，且有具體優良事蹟之非在學青年皆可報名 。經過嚴謹評選脫穎而出的優秀青年，將於明年三月份的「屏東縣青年節慶祝活動」中接受隆重表揚 。這份榮譽不僅是對個人成就的肯定，更是代表屏東青年力量的最高殊榮。其中表現最優異者，更有機會代表屏東縣接受全國性的公開表揚 。

如果您身邊有符合條件、足為青年表率的優秀人選，請務必把握機會，在截止日115年2月9日（星期一）前 ，將推薦表及相關佐證資料寄至救國團屏東縣團委會（900屏東市成功路206號）。讓我們一同見證屏東青年的熱情與卓越，共同翻開屏東的新篇章！

社會優秀青年推薦活動實施要點暨推薦表請至： http://ptntc.cyc.org.tw/download下載，承辦窗口：田依芮輔導員，聯繫電話： 08-7361084 分機33，E-mail:s250805@cyc.tw。