地方 地方焦點

綠色環境獎勵補貼開放申報　桃園加碼補助最高4.5萬獎勵金

▲綠色環境獎勵補貼開放申報　

▲綠色環境獎勵補貼開放申報，桃園再加碼補助。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局11日表示，農業部農糧署推動「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫），提供優惠獎勵金鼓勵農民稻作轉作雜糧或休耕，補助金額每期作、每公頃3.4萬至7萬元不等，即日起至2月6日受理申報。

而該局更推出堆疊加碼補助低耗水作物，種植非基改大豆、薏苡、蕎麥、胡麻、高粱、仙草、硬質玉米、青割玉米等，可再領取6千至4.5萬元不等獎勵金，期以促進雜糧自給率與活化農地。

農業局長陳冠義說明，為配合國內多元耕作特性，桃園市115年地方特色作物調整為樹薯、樹豆、洛神葵、丹參，另新增小米；變更申報、補申報期間則調整為115年7月1日至7月31日（原為6月1日至6月30日）。

此外，桃園市配合農業部農糧署推動「農業數位整合服務」試辦，今（115）年起符合資格農友將由農糧署另行通知，可透過線上方式完成申請，並可即時查詢補助款項入帳狀態，但仍須前往任一區公所、農會完成確認。

該局呼籲，欲參加農友請遵循實質登記制，並於指定期限內完成申報（全國統一申報期間即日起至至2月6日止；桃園市補申報期間為7月1日至31日），以確保自身權益。

