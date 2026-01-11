陪掃街也被喊「凍蒜」　何志偉這樣回應桃園市民

▲總統府副秘書長何志偉(左)10日前往桃園市龍潭市場，陪同爭取連任的市議員張肇良(右)掃街拜票。(圖／何志偉辦公室提供，下同)

地方中心／桃園報導

2026年九合一選舉年底登場，總統府副秘書長何志偉10日前往桃園市龍潭市場，陪同爭取連任的市議員張肇良掃街拜票，下午則與市議員劉仁照、王珮毓出席親子活動同框，展現「母雞效應」。何志偉並轉達賴清德總統預祝大家新年如意，呼籲桃園市民持續力挺有熱誠的議員，為鄉親繼續打拼。

由於外界認為何志偉是民進黨桃園市長候選人的熱門人選，掃街過程中，許多攤商及採買民眾熱情預祝何志偉與陪同的議員們都能高票當選。何志偉鞠躬感謝。

何志偉上午在龍潭市場掃街，下午轉往平鎮參加親子活動，現場人數創下近期活動新高。何志偉與大小朋友們跳跳唱唱、互動熱絡，展現其在桃園橫跨0到100歲的高人氣。

何志偉受訪時笑稱，近期密集走訪桃園各地，體脂下降得很快，「現在說不定已經比先前選立委時、體脂只有14％的紀錄還低。」

不具名綠營議員指出，桃園綠營基層對何志偉連月來勤跑地方的表現反應相當正面，在其持續深耕基層下，「母雞效應」也逐漸發酵。例如何志偉先後與張肇良、劉仁照、王珮毓等議員同框，並與市民熱情互動，展現「接地氣」的一面。

張肇良等議員在掃街過程中頻頻向市民介紹何志偉代表總統府關心地方發展，不少攤商高喊「兩位都要凍蒜」。議員認為，面對已宣布爭取連任的藍營市長張善政，何志偉與綠營議員有如「魚幫水、水幫魚」，接觸基層的層面擴及長者、家長、孩童及攤販店家等族群，有助於凝聚綠營基本盤、團結應戰。