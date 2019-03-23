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「狂奔500米」不敵女警　通緝男氣喘吁吁自嘆：體力不如

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▲桃園市王姓男子因毒品案遭通緝，22日在龍潭區超商購物見員警拔腿狂奔500米被制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子因毒品案遭通緝，22日在龍潭區超商購物見員警拔腿狂奔500米被女警制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市42歲王姓男子，去年因毒品案遭通緝，為逃避警方追查，王男半年來都在北部縣市打工四處躲避，22日下午王男在龍潭區某超商購物，見女警心虛拔腿狂奔，女警奮力追趕500米後與線上支援警網合力制伏，但王男卻裝暈裝病，刻意亂報身分字號誤導，員警最後以指紋辨識成功識破王男有3個毒品通緝中，順利移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，王男上週到龍潭區女友租屋處躲藏，平日鮮少出門，22日下午外出附近超商購物，看見女警顏利玲巡邏經過立即拔腿狂奔，女警直覺有異立即通報線上警網支援圍捕。

▲桃園市王姓男子因毒品案遭通緝，22日下午在龍潭區員警盤查，裝病暈倒企圖誤導員警，但仍被識破通緝身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子因毒品案遭通緝，22日下午在龍潭區員警盤查，裝病暈倒企圖誤導員警，但仍被識破通緝身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女警狂追500米後在中興路巷弄裡追到王男，線上支援警力也在巷弄圍堵，氣喘吁吁的王男自知無處可逃下，竟然裝病暈倒路上，女警詢問為何要逃?王卻低頭不語，僅透漏自己體力不好，跑不過妳，隨便亂報身分字號，刻意模糊員警追查。

員警拿出警用小電腦人臉辨識比對時，王男刻意不睜開眼睛，就是不配合盤查，王男被帶回派出所查證身分，一再裝瘋賣傻不配合調查，員警最後以警用指紋辨識系統比對男子身分，果然識破王男就是涉及3個毒品案件遭桃園地檢署通緝在逃嫌犯，偵訊後移送桃檢歸案。

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關鍵字：通緝男,毒品,指紋辨識

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