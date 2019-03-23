PTT點名「釣魚濫訴不歡迎」　「小芬」求償12萬反被法院認證

▲PTT公告把小芬列為不受歡迎 。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

PTT鄉民「小芬」，3年前被站方以「對網友濫訴」等理由，公開本名並宣告為「不受歡迎使用者」，小芬怒向PTT求償12萬元名譽和隱私損失，但台北地院審理認為，小芬有多重帳號，逐一列舉不如直接公告本名，且小芬自己說「他們(指網友)不知收斂」、「告網友是我的訴訟權利」等語，可見PTT的公告內容「非屬無稽」，判小芬敗訴，PTT免賠。

2016年9月27日與30日，PTT(批踢踢實業坊)的站務板、八卦板及女人聊天板上，分別貼出了一份公告「法務部新增不受歡迎使用者」，內容指名道姓地寫著「XXX，人稱小芬，透過PTT文章釣魚方式後，再經過濫用訴訟途徑手段試圖取得和解金，於近兩年來告鄉民達數十件案件，其受害者達上百人以上。」

公告並指，經過律師及法務站長協助處理小芬系列所有案件後，把小芬所擁有的數十個帳號全部停權，且各版主有權將疑似為小芬帳號所發之文章鎖文，並回報疑似小芳使用的發文帳號，以供停權調查。

小芬提告請求PTT站方和發布公告的法務站長，各賠償他6萬元的名譽及隱私損害，總金額為12萬元。PTT方面則稱，是依照PTT使用規則其相關規範，為免他人遭受小芬以同樣方式對待所做的處理。

法官認為，小芬自己在書狀或出庭陳述都說了，他告網友的案子「很多不起訴是因為罹於時效，但他們不知收斂，但也有很多不起訴是因為檢察官安排調解，和解成功後我主動撤告」、「告網友是我的訴訟權利」，可見小芬「數度向網友提告再與渠等和解等節，並非無稽」，而站方揭露小芬本名，提醒其他網友小心，沒有提到其他更多隱私內容，未違反《個人資料保護法》，因此判決駁回小芬求償。可上訴。

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