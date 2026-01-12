　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年前就業黃金期來了！台南就業中心1月辦4場徵才　最高薪上看55K

▲台南就業中心農曆年前推出4場現場徵才活動，釋出近千個職缺，協助民眾把握就業黃金期。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心農曆年前推出4場現場徵才活動，釋出近千個職缺，協助民眾把握就業黃金期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節腳步逼近，不少民眾已開始規劃年後轉職，也有人希望在年前就找到穩定工作、安心迎接新的一年，為協助求職者把握年前就業黃金期，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於1月中下旬接力舉辦4場現場徵才活動，集結科技、製造、餐旅服務、零售流通及托育照護等多元產業，共38家廠商參與，釋出近千個全職與兼職職缺。

台南就業中心指出，本次徵才職缺橫跨工程、技術、行政、服務與照護領域，其中專案工程師薪資最高上看55K，機電工程師最高上看50K，為有意轉職或年後求穩定工作的民眾，提供多元且具吸引力的選擇。

首場徵才活動將於1月14日（星期三）下午2時至4時，在台南就業中心3樓會議室登場，邀集亦達光學、統一實業、光洋應用材料科技、泰吉軒實業及美喆國際企業等5家廠商，釋出環管工程、電機工程及現場技術人員等共143個職缺。
第二場將於1月19日（星期一）下午2時至4時，在安南區梅花里活動中心舉行，為本次規模最大場次，集結美商德盟、大全聯台南店、旭暉應用材料等11家現場面試廠商，並搭配代徵，共21家廠商提供工程師、儲備幹部、生產與倉管人員、行政會計、托育護理及門市、餐飲、房務等多元職缺，合計540個工作機會。

▲台南就業中心農曆年前推出4場現場徵才活動，釋出近千個職缺，協助民眾把握就業黃金期。（記者林東良翻攝，下同）

第三場徵才活動訂於1月23日（星期五）上午9時30分至11時30分，同樣在台南就業中心3樓會議室辦理，邀請銘祥科技、克元材料、老井餐飲、威爾森文教、永芳鐵鍊及福樺實業等設攤，並提供奇美食品、友勁科技等代徵服務，共11家廠商釋出201個職缺，涵蓋專案工程師、機電工程師、操作員、技術員、會計及電子材料銷售工程師等。

第四場則由台灣美光記憶體股份有限公司主辦，將於1月30日（星期五）上午9時30分至下午4時，在經濟部台南產業園區服務中心1樓大廳舉行。台灣美光首度跨足台南設廠，此次大舉招募晶圓探測作業員、製程工程師、設備工程師、廠務工程師及環安衛工程師等上百名人力。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，農曆年前正是求職與轉職的好時機，透過現場徵才可直接面談，加快媒合速度。活動現場也提供就業諮詢服務，協助民眾釐清職涯方向、掌握就業資源，歡迎有求職或轉職需求的民眾，攜帶履歷踴躍參加，為新的一年開啟穩定就業新篇章。相關活動資訊可洽台南就業中心（06-2371218），或至「台灣就業通網站－徵才專區」查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

更多熱門

相關新聞

除夕夜斧刀衝突奪命台南燒烤店老闆傷害致死判二審仍判6年

除夕夜斧刀衝突奪命台南燒烤店老闆傷害致死判二審仍判6年

台南市東區一間海產燒烤店於2024年除夕夜爆發斧刀衝突，釀成1死命案，案經上訴高等法院台南分院審理，二審判決維持一審國民法官法庭認定，被告周元良構成傷害致死罪，判處有期徒刑6年，全案仍可上訴。

台南蜜棗首銷新加坡！黃偉哲力推冬季優質水果拓展國際市場

台南蜜棗首銷新加坡！黃偉哲力推冬季優質水果拓展國際市場

台南做工行善團修繕不停歇鹽水完成第321戶再為弱勢家庭補起一個家

台南做工行善團修繕不停歇鹽水完成第321戶再為弱勢家庭補起一個家

國際馬拉松選手入住台南星級飯店遇缺水市府連夜協調水車解危機

國際馬拉松選手入住台南星級飯店遇缺水市府連夜協調水車解危機

2026台灣國際馬拉松台南開跑中華醫大666人用腳步挺健康

2026台灣國際馬拉松台南開跑中華醫大666人用腳步挺健康

關鍵字：

黃金期台南就業徵才

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面