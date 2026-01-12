年前就業黃金期來了！台南就業中心1月辦4場徵才　最高薪上看55K

▲台南就業中心農曆年前推出4場現場徵才活動，釋出近千個職缺，協助民眾把握就業黃金期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節腳步逼近，不少民眾已開始規劃年後轉職，也有人希望在年前就找到穩定工作、安心迎接新的一年，為協助求職者把握年前就業黃金期，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於1月中下旬接力舉辦4場現場徵才活動，集結科技、製造、餐旅服務、零售流通及托育照護等多元產業，共38家廠商參與，釋出近千個全職與兼職職缺。

台南就業中心指出，本次徵才職缺橫跨工程、技術、行政、服務與照護領域，其中專案工程師薪資最高上看55K，機電工程師最高上看50K，為有意轉職或年後求穩定工作的民眾，提供多元且具吸引力的選擇。

首場徵才活動將於1月14日（星期三）下午2時至4時，在台南就業中心3樓會議室登場，邀集亦達光學、統一實業、光洋應用材料科技、泰吉軒實業及美喆國際企業等5家廠商，釋出環管工程、電機工程及現場技術人員等共143個職缺。

第二場將於1月19日（星期一）下午2時至4時，在安南區梅花里活動中心舉行，為本次規模最大場次，集結美商德盟、大全聯台南店、旭暉應用材料等11家現場面試廠商，並搭配代徵，共21家廠商提供工程師、儲備幹部、生產與倉管人員、行政會計、托育護理及門市、餐飲、房務等多元職缺，合計540個工作機會。

第三場徵才活動訂於1月23日（星期五）上午9時30分至11時30分，同樣在台南就業中心3樓會議室辦理，邀請銘祥科技、克元材料、老井餐飲、威爾森文教、永芳鐵鍊及福樺實業等設攤，並提供奇美食品、友勁科技等代徵服務，共11家廠商釋出201個職缺，涵蓋專案工程師、機電工程師、操作員、技術員、會計及電子材料銷售工程師等。

第四場則由台灣美光記憶體股份有限公司主辦，將於1月30日（星期五）上午9時30分至下午4時，在經濟部台南產業園區服務中心1樓大廳舉行。台灣美光首度跨足台南設廠，此次大舉招募晶圓探測作業員、製程工程師、設備工程師、廠務工程師及環安衛工程師等上百名人力。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，農曆年前正是求職與轉職的好時機，透過現場徵才可直接面談，加快媒合速度。活動現場也提供就業諮詢服務，協助民眾釐清職涯方向、掌握就業資源，歡迎有求職或轉職需求的民眾，攜帶履歷踴躍參加，為新的一年開啟穩定就業新篇章。相關活動資訊可洽台南就業中心（06-2371218），或至「台灣就業通網站－徵才專區」查詢。