新竹凱蒂扶輪社守護東台灣　見證搜救巴士啟動

▲新竹凱蒂扶輪社見證搜救巴士啟動。（圖／新竹凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者李朝煌、高增竣／新竹報導

新竹凱蒂扶輪社創社長kitty黃畹庭女士與尊眷趙之寬，兒子黃琮松，全家長期推動花蓮公益社區服務與台日文化交流，也以實際行動守護生命，並與創社總監周玉庭女士攜手捐贈一輛花蓮消防特種搜救隊中型巴士，於縣長見證下正式啟動，為東台灣公共安全再添關鍵戰力。

當災難來臨，第一時間奔赴現場、守護生命的，永遠是消防搜救人員。為提升花蓮重大災害應變與搜救能量，國際扶輪 3501 地區 2024–2025 年度「有您團隊」總監周玉庭女士與新竹凱蒂扶輪社，共同捐贈一輛價值新台幣 330 萬元的特種搜救隊中型巴士，象徵扶輪社以行動實踐「服務超我」的精神。啟動儀式於1月9日上午10點在花蓮防災館舉行，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，宣告這輛特搜巴士正式投入第一線救災任務。

徐榛蔚縣長感謝新竹凱蒂扶輪社創社長黃畹庭（Kitty）長期對花蓮的支持，並表示，新巴士的啟動將大幅提升花蓮消防救災的行動能量；縣府也將持續攜手民間力量，為縣民打造更堅實的安全防護網。

國際扶輪3501地區2024–2025年度寶尊眷聯誼會會長 李政達（總監周玉庭尊眷）在新聞訪談中表示，面對地震、颱風等複合型災害，完善的救災設備與即時應變至關重要。扶輪社長期投入公共服務與人道關懷，期盼透過實際行動，為第一線消防英雄提供最堅實的後盾，讓守護生命的力量持續延伸。

這輛新巴士將全面取代老舊、冷氣失效且頻繁故障的勤務車輛，為消防人員提供更安全、舒適且穩定的交通支援；不僅是設備升級，更是花蓮在重大災害發生時，提升救援效率、爭取黃金救援時間的重要關鍵。

國際扶輪3501地區總監提名人（DGND）何維政博士表示，扶輪秉持「服務超我」的核心理念，希望在災害來臨時，能為第一線英雄提供最即時、最實用的支援，讓每一次救災行動都更加順利與安全。

愛，從啟動開始，因為有愛，花蓮更堅強；因為有扶輪傳愛，世界更溫暖。新竹凱蒂扶輪社創社長黃畹庭則指出，花蓮歷經多次重大災害，更凸顯救災設備的重要性；「唯有完善裝備，才能在關鍵時刻爭取黃金救援時間，身為花蓮的女兒，這份守護，是扶輪對花蓮長久不變的承諾。」

活動籌備主委歐李伊娜分享，籌備過程中最感動的，是來自創社總監周玉庭與凱蒂姊妹持續不斷的支持力量，讓這輛特搜巴士得以順利啟動，也象徵社會大眾對消防弟兄最實際的感謝。

凱蒂扶輪社財務劉秀娥也感恩表示，感謝凱蒂姊妹與所有善心人士踴躍支持，讓捐款順利完成目標；「每一分愛心，都是守護花蓮安全的重要力量。」

多年來，新竹凱蒂扶輪社持續捐贈消防與醫療設備，並透過台日文化公益行動，陪伴花蓮走過災後重建，讓扶輪精神在地方深耕。