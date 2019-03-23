若韓國瑜考慮選總統　李佳芬：會叫他去洗衣服，冷靜一下

▲李佳芬認為韓國瑜最好不要嘗試選總統。（資料照／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬日前接受電視新聞獨家專訪被問及，如果有一天韓國瑜表示考慮競選總統會如何反應？李佳芬笑說，她會叫韓國瑜去洗衣服，冷靜一下，也用台灣話來形容現在的狀況為「走一步，算一步」。不過，她還是認為，「最好不要嘗試」。

李佳芬21日接受電視新聞專訪談到近期被問到最熱門的話題就是韓國瑜是否會選總統，李佳芬說，就是台灣話說「走一步，算一步」，因為她們從來沒有設定這個前提，也認為「政治人物先把現有的走好」。但如果韓國瑜堅持要選總統，李佳芬表示，「最好不要嘗試」、「那是一個很沉重的壓力」。

「不要把自己神格化，因為你沒那麼偉大」李佳芬提到，有許多批評韓國瑜的人會認為，他才就職不到三個月，還沒有檢視他的政績，韓國瑜也不知道民眾對他目前做的事情是不是很滿意，而贊成他的、反對他的都會有，李佳芬認為這些話相當有道理。

李佳芬也說，如果韓國瑜有一天告訴她真的考慮選總統，她會叫韓去洗衣服，冷靜一下，因為韓國瑜每天最關心的就是衣服沒有洗，常問洗衣服了沒，要韓國瑜冷靜，就是叫他去洗衣服。

若韓國瑜即便洗完衣服、冷靜過後，仍舊堅持選總統，李佳芬說，最好不要嘗試，她認為，「那是很沉重的壓力」、「選市長已經壓力很大了」選總統的壓力不是開玩笑的。她表示，「趕快把市政做好」。