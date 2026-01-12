「酷澎」個資外洩風暴延燒　南韓官員證實：不排除祭停止營業處分

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）近期爆發重大個資外洩事件，至少3370萬筆客戶資料遭非法外流。對此，南韓公正交易委員會委員長朱丙起表示，政府正密切觀察酷澎的應對措施，若公司未落實消費者權益補救或拒絕配合調查，不排除對酷澎祭出停止營業等懲處措施。

根據《韓聯社》，朱丙起今（12）日上午登上左派媒體金於俊的YouTube節目時指出，針對個資外洩事件，南韓科技情報通信部與個人資訊委員會正與公私部門聯合調查小組展開調查。調查將評估消費者可能遭受的損害及可行的補救方式，一旦酷澎未落實改善或消費者損害無法有效獲得救濟，停止營業處分將成為可能選項。

朱丙起強調，這項措施的目的是防止企業將自身損失轉嫁給消費者，避免出現「掠奪性商業行為」。

除了個資問題，朱丙起還提到，公正交易委員會也同時持續關注酷澎其他經營行為，包括以低於成本的價格銷售商品，並將損失轉嫁給供應商的行為。他稱，這類操作已被視為嚴重不公平行為，並預告將在近期公布審議結果。

此外，酷澎對「Wow會員」的折扣優惠涉嫌虛假廣告，以及強迫入駐外送平台的商家接受最惠待遇等議題，也正接受調查或審議。

針對酷澎退出會員的流程過於繁瑣，可能阻礙消費者退出會員的爭議，朱丙起表示，調查將很快完成。他進一步說明，公正交易委員會將審查酷澎實際控制者、創辦人暨現任董事長金範錫（音譯）及其家族是否直接參與經營，強化追究責任。

朱丙起更指出，公正交易委員會正加強對與民生密切相關的食品價格（如糖、豬肉、小麥、蛋及澱粉糖）價格壟斷或操控行為的查處，並將對市場支配地位濫用行為的罰款標準提升至歐盟與日本等先進國家的水準。

他強調，面對動態定價（Dynamic Pricing）及以數位資料為基礎的複雜交易手法，南韓需要制定更適合線上平台產業的法規，以有效遏制違法行為，保障市場公平。