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清明掃墓減負擔　新北450公頃公墓全面除草

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▲ 清明掃墓減負擔 新北450公頃公墓全面除草。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市165處公墓進行大規模除草作業，各區公所總計出動超過3000人次，除草面積超過450公頃。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節掃墓即將到來，新北市針對165處公墓進行大規模除草作業，各區公所總計出動超過3000人次，除草面積超過450公頃，將近18座大安森林公園之廣，預計於3月22日前除草完畢，讓民眾掃墓時更加舒適安全。

民政局長柯慶忠指出，因應民眾清明祭祖習俗，升格以來新北市各區公所每年在3月初就會開始進行公墓除草作業，範圍包括墓區、墓道、墓與墓之間空地，及周邊道路的路樹、雜草清除與清運工作，大幅減輕民眾掃墓負擔、提高行走安全外，也可防止空污，及降低民眾因焚燒雜草不慎引發火警之危險。

柯慶忠說，新北市部分公墓地勢陡峭，且墓基間距大，除草作業的危險度也高，且日前連日豪雨，墓區步道濕滑，要克服的困難就更多，在各區公所的努力下，目前三峽、中和、八里、三芝已除草完畢，其餘各區也會在22日前完成除草作業，便利民眾提早掃墓安排。

▲ 清明掃墓減負擔 新北450公頃公墓全面除草。（圖／新北市民政局提供）

負責公墓除草的陳先生說，公墓內雜草非常茂密，很多坑洞隱藏在草堆中，行走要非常小心，且墓區蚊蟲多，連他們專業人員除草時全身都一定要穿戴面罩、毛巾、手套及長袖衣物等裝備保護自身安全，每天悶熱汗如雨下，市府清明除草除了提昇掃墓的便利，對於民眾健康的維護更是可見。

在中部上班，近日特別提早到三峽第一公墓掃墓的林小姐表示，過去掃墓全家光辨識方位、割草開路就要花上很多時間，才能在荒煙蔓草中找到祖先墓地，雖然也想過要找業者代為除草，但過年前沒預約就請不到，市府能在清明節前就先完成公墓的除草，幫大家省去許多時間及金錢花費，真的讓人超有感。

民政局特別提醒民眾，除草後雖可減少墓區病媒蚊滋生，但仍建議民眾穿著長袖衣褲前往掃墓，並預先在皮膚裸露處塗抹防蚊蟲藥，減少蚊蟲叮咬的情形發生。

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關鍵字：新北,清明,掃墓

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