「我女兒被綁架」300萬才放人　父奔警所字條求救才知...在上班

▲桃園市一名男子22日下午向蘆竹派出所報案，指稱接到歹徒綁架女兒勒索電話。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市一名年約50歲男子22日下午向蘆竹分局報案，左手接聽行動電話，右手遞給值班員警「我女兒被綁架」字條向員警求助，歹徒開口勒索300萬元，否則對其女兒不利恐嚇威脅，員警以紙筆做溝通工具，同時代為求證男子的女兒正在公司上班，當場拆穿歹徒騙局，成功遏止電話詐騙案。
警方指出，男子22日下午接獲歹徒電話，謊稱其女兒被他們囚禁，要求支付300萬元贖款，並警告不得掛斷電話，直接轉帳匯款到指定帳戶，且不得報警，期間一直要男子到附近金融單位轉帳匯款，否則將見不到女兒等語恐嚇。
男子當下有想到可能是詐騙電話，又因電話無法掛斷只好向警方求助，他趕到蘆竹分局大竹派出所前隔著大門向員警揮手求救，所長李嘉銘與巡佐簡欽慧正好在值班臺查閱資料，發現男子揮手求助上前關心。
▲桃園市一名男子22日下午向蘆竹派出所報案，以「我女兒被綁架」向員警求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）
員警接過男子「我女兒被綁架」字條後，不作聲色的取來紙筆詢問，派員前往其女兒工作處所查證，10分鐘內確認其女兒正在公司上班安全無虞後，才戳破歹徒詐騙企圖。
男子事後因驚嚇過度，雙手不斷顫抖，所長李嘉銘奉上熱茶，舒緩男子情緒，男子慶幸處置得當，第一時間向警方求助，感謝警方及時相助，識破歹徒詐騙企圖，沒讓自己荷包損失。
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