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新北推「清明服務網」　48線掃墓專車加強接駁

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▲ 新北推「清明服務網」 48線掃墓專車加強接駁。（圖／新北市民政局提供）

▲▼ 新北推「清明服務網」48線掃墓專車加強接駁。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節將至，民政局整合各局處及公所服務，建置「新北市清明服務網」，內有祭祀服務站、接駁車、交通管制、清明法會等相關資訊，並於23日起陸續在各區設置高達157處服務站，提供借用鋤頭、鐮刀、手套、水桶等掃墓用具，及48條接駁專車路線，讓清明掃墓更輕鬆便利。

民政局長柯慶忠說，新北市196座公墓、18座納骨塔，每年掃墓人潮破百萬，市府每年清明節前都會先完成公墓除草，提高墓區行走安全，減輕民眾掃墓負擔，今年更在3月30、31日、4月5日至8日掃墓重點日，加強各項便民服務，動員人力高達1200人次以上。

▲ 新北推「清明服務網」 48線掃墓專車加強接駁。（圖／新北市民政局提供）

另外，為維持各墓區交通順暢及人車安全，清明期間新北市通往各公墓主要路口，都將設置交通管制站管制車輛進出，掃墓民眾可多加利用大眾運輸工具轉搭接駁車前往納骨塔和公墓。各區接駁車行駛時間從清明服務網站上新北市地圖點選行政區，即可輕鬆查詢該區接駁車路線、發車時間、停靠站、交通管制等資訊。

配合清明祭祀，全市公立納骨塔也將辦理23場法會，新莊生命紀念館並於4月6日下午辦理基督教聯合追思禮拜，參加民眾請注意網站公告訊息。深坑區公所另針對列冊之身心障礙、中低收入戶且無力整理墓園者，電話聯絡區公所，清潔隊員即會在清明節前協助整理墓園。

▲ 新北推「清明服務網」 48線掃墓專車加強接駁。（圖／新北市民政局提供）

柯慶忠說，為體恤民眾清明祭祀辛勞，今年更結合視障按摩小站進駐服務站，4月6日在八里慈恩納骨塔及中和納骨堂，4月7日在新莊生命紀念館，從上午8點到下午1點為民眾免費按摩、消除疲憊。

此外，殯葬處也特製14萬份抹草皂鼓勵民眾紙錢集中焚燒減少空污，石碇區公所更加碼送限量手工麵線，貢寮加送洗碗精或洗衣精，林口加送5公升垃圾袋一包。4月5日清明節當天部分公所也提供特色餐點供民眾品嚐，萬里備有米苔目、綠豆湯、冬瓜湯、炒米粉，坪林則提供葷、素米粉湯。

▲ 新北推「清明服務網」 48線掃墓專車加強接駁。（圖／新北市民政局提供）

在軍人忠靈祠服務部分，特別在二塔1樓增設臨時祭拜區，讓不便上3樓祭拜區的民眾可在臨時祭拜區慎終追遠，並自3月23日、24日、30日、31日及4月1日至5日，往祠區的忠義街從上午7點30分至下午5點進行交通管制，禁止私人車輛上山，前往忠靈祠之民眾可於捷運迴龍站3號出口或忠義街口搭乘免費接駁車，坐滿即開車。

民政局表示，越近清明節掃墓人潮越多，建議民眾多利用大眾運輸接駁專車，減少公墓周邊道路負荷，或提前掃墓祭祀，避開連假掃墓及出遊車潮。不克返鄉掃墓祭祖的民眾，也可透過服務網線上祭拜追思親人及祭祖，不受時間及空間限制，歡迎民眾多加使用。

▲ 新北推「清明服務網」 48線掃墓專車加強接駁。（圖／新北市民政局提供）

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關鍵字：新北,清明,掃墓

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