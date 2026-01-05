　
地方 地方焦點

每月最多加1000...弱勢生活補助金加碼發放　投縣約2.9萬人受惠

▲經濟弱勢民眾今年生活補助金將加碼。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲經濟弱勢民眾今年生活補助金將加碼。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府配合衛福部政策，辦理關懷弱勢加發生活補助，自今年1月起至116年1月止針對該縣列冊低收入戶，每人每月加發生活補助金1000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙者生活補助費及中低收入老人生活津貼，每人每月加發500元，預估約2萬9000位弱勢民眾受惠。

南投縣社會及勞動局表示，近年國際經濟貿易情勢變化導致社會經濟波動，行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」納入「照顧民生」主軸，衛福部據以規劃加強照顧弱勢族群計畫，加發經濟弱勢族群生活補助金，不過本次弱勢加發補助對象不含由政府經費補助在機構接受照顧之低(中低)收入戶；另同時有低(中低)收入戶以及身心障礙者生活補助，或中低收入老人生活津貼兩種資格者，將擇一以較優的金額加發補助。

縣府指出，配合中央政策積極辦理，希望能協助弱勢民眾安頓生活、減緩其受社會經濟波動影響，因經費撥付與行政作業需時間，除今年1月訂於1月23日完成發放，其餘月份將於當月10日撥入民眾指定之郵局或農會帳戶，入帳日如遇假日，將提前一個工作日撥款。

縣府提醒具低(中低)收入戶、身心障礙者生活補助與中低收入老人生活津貼資格之民眾，如果原提供之撥款帳戶有異動，應儘早主動向戶籍所在地鄉(鎮、市)公所更正帳戶，以免影響自身權益。

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

