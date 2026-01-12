　
地方 地方焦點

守住香蕉也守住生計！枋寮警分局啟動「護農防竊專案」

▲枋寮分啟動「護農防竊專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮分啟動「護農防竊專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣為香蕉重要產區，佳冬鄉更是核心產地之一。隨著香蕉進入盛產期、價格看漲，農作物也成為宵小覬覦目標。為防範農產遭竊、守護農民辛勞成果，枋寮警分局啟動「護農防竊專案」，結合警民合作與科技防護，加強產地巡守與通報機制，全力打造安全無虞的農作環境，讓農民安心耕作、產季順利。

▲枋寮分啟動「護農防竊專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮分啟動「護農防竊專案」。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，冬蕉1台斤收購價格48元、零售價格1台斤價格63元。

枋寮警分局規劃執行「護農防竊專案」，加強產地周邊的治安巡守，力求打造安全無虞的農作環境。枋寮分局透過「複式巡守、科技防護、滾動調整」等三大策略，全力維護農民心血。

一、警民合作，啟動複式巡守:依據轄內農產特性與產區分布，彈性編排派出所警力加強巡邏，並結合村里守望相助隊，建構「複式巡守」模式;同時建立雙向通報機制，與果農保持緊密聯繫，確保能即時發覺、即時處置。
二、源頭監控，升級科技防衛:針對轄內治安顧慮人口，警方落實情資蒐報，並嚴密掌握動向。此外，透過治安座談會向農民宣導防竊觀念，推廣裝設監視系統、感應照明及警報蜂鳴器，強化農地自主防護能力。
三、共同守護，落實滾動調整:保護農產品安全是社區警政核心任務，持續落實專案作為，並視執行情形與治安成效滾動檢討調整。

枋寮分局長盧恒隆表示，護農專案不僅是警方守護治安的重要任務，更是與農民攜手合作的具體展現，將以實際行動守住農民的每一份心血，讓產季順利平安，共同打造安全、安心的農業社區。

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

高雄市11個月的垂耳兔「菲菲」正津津有味地吃著媽咪餵食的香蕉，沒想到突然一瞬間「耳朵飛起」，就像是在說「好吃到起飛！」一樣，超可愛的畫面獲得27萬次瀏覽數，引發熱議。

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

屏檢啟動預警中心　守護老弱婦幼

屏檢啟動預警中心　守護老弱婦幼

24歲獨居男突失聯！枋寮警破門驚見他昏睡床上

24歲獨居男突失聯！枋寮警破門驚見他昏睡床上

拒檢狂飆屏東警猛追　毒駕男撞車被逮

拒檢狂飆屏東警猛追　毒駕男撞車被逮

屏東香蕉護農防竊枋寮佳冬

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

