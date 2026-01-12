林俊憲談初選民調：不論抽中哪一天　都全力以赴爭取市民支持

▲林俊憲與黨公職夥伴一早在路口向市民請託，持續爭取支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對初選民調時程尚未揭曉，立法委員林俊憲12日表示，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每一天都擬定不同的行程與策略，不論民調抽中哪一天，都將依照既定規劃穩健推進、全力以赴，不因時程變動而打亂節奏。

林俊憲指出，今早特別感謝「台南隊」黨公職夥伴，一早便在重要路口向市民請託，完成路口拜票後，隨即展開車隊遊行，持續深入地方，擴大與市民的接觸面。他強調，這樣的行程安排並非臨時起意，而是團隊早已規劃好的日常節奏。

「今天沒有抽到台南，就是明天或後天，我們每天都已經準備好。」林俊憲直言，初選期間最重要的不是猜測民調時間，而是確保支持者能夠接到、也願意接聽電話，因此所有行程安排，都是以與市民面對面互動、提醒支持者留意民調電話為核心思維，並依既定計畫「照表操課」。

林俊憲表示，團隊不會因民調日期的不確定性而鬆懈，將持續穩紮穩打，走進街頭、走進社區，用實際行動爭取更多市民的認同與支持。「不管民調落在哪一天，我們都有完整準備，也會努力到最後一刻。」林俊憲強調，團隊目標明確，就是以最踏實的方式，全力爭取初選勝利。