地方 地方焦點

台南蜜棗首銷新加坡！　黃偉哲力推冬季優質水果拓展國際市場

▲台南蜜棗首度外銷新加坡，首批鮮果12日正式出貨，為台南冬季水果拓展國際市場再下一城。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南蜜棗首度外銷新加坡，首批鮮果12日正式出貨，為台南冬季水果拓展國際市場再下一城。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農業外銷再傳捷報！台南蜜棗首度成功外銷新加坡，12日首批鮮果正式出貨，寫下台南冬季水果拓展國際市場的重要里程碑，市長黃偉哲11日前往玉井區聯興合作社關心集貨與出口作業情形，肯定台南蜜棗以清甜爽脆、果形飽滿的高品質，成功叩關國際市場，也為在地果農爭取更佳收益。

黃偉哲表示，此次外銷新加坡的台南當季水果，除蜜棗外，還包含芭樂、百香果及洋香瓜等多項優質農特產品。他指出，許多民眾以為冬天水果選擇有限，其實台南一年四季皆盛產鮮果，即使在冬季，仍有多樣高品質水果，不僅適合日常食用，也相當適合作為年節送禮選擇。

▲台南蜜棗首度外銷新加坡，首批鮮果12日正式出貨，為台南冬季水果拓展國際市場再下一城。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，感謝冠森蔬果生產合作社，以及眾多優質果農與通路商攜手合作，讓台南蜜棗順利外銷新加坡，不僅提升農民收益，也讓台南水果在國際市場被看見。市府將持續以「一年四季、穩定外銷」為目標，期盼春天的鳳梨、夏天的芒果、秋天的文旦，以及冬季的蜜棗與哈密瓜，都能持續拓展海外市場。

農業局表示，市府長期推動農產品國際化，透過產地輔導、品質把關及通路媒合，協助在地優質農產穩定輸出海外。此次台南蜜棗成功外銷新加坡，顯示南市農產已具備穩定供應量能與國際市場競爭實力。

▲台南蜜棗首度外銷新加坡，首批鮮果12日正式出貨，為台南冬季水果拓展國際市場再下一城。（記者林東良翻攝，下同）

農業局指出，台南擁有得天獨厚的氣候條件與成熟栽培技術，所產蜜棗甜度高、口感細緻，長年深受國內消費者青睞。此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採每週空運方式新鮮到貨，確保果品品質與風味，符合新加坡高端市場需求。

農業局進一步說明，本次蜜棗外銷新加坡，由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，主要生產來源為楠西區青農林一夫經營的「安心棗園」；同時結合多元品項共同拓展市場，包括左鎮區農會供應百香果，以及聯興青果生產合作社負責芭樂分級與出口作業，展現台南農產跨單位整合外銷的成果。

▲台南蜜棗首度外銷新加坡，首批鮮果12日正式出貨，為台南冬季水果拓展國際市場再下一城。（記者林東良翻攝，下同）

目前台南蜜棗、百香果與芭樂等農特產品，已成功進駐新加坡高島屋等高端百貨通路販售，提升台南農產在國際市場的能見度與品牌形象。市府表示，未來將持續輔導產地提升生產與外銷量能，擴大與國際通路合作，讓更多海外消費者認識並選購台南優質農特產品，為農民打造穩定且永續的外銷通路。

國姓咖啡節1/24登場　集結精品咖啡、採果體驗

國姓咖啡節1/24登場　集結精品咖啡、採果體驗

邁入第11屆的國姓咖啡節今年提前至1月底辦理、首度移師至「橋聳雲天綠雕園區」；國姓鄉公所指出，今年活動除結合在地精品咖啡、客庄文化與食農體驗，還能參加「農遊採果體驗」、親手採摘當季最鮮美的蜜棗和草莓，並有機會將黃金、iPhone17等大獎項帶回家。

選前最後衝刺！林俊憲車隊市區掃街黃偉哲籲市民做出最好選擇

選前最後衝刺！林俊憲車隊市區掃街黃偉哲籲市民做出最好選擇

台南做工行善團修繕不停歇鹽水完成第321戶再為弱勢家庭補起一個家

台南做工行善團修繕不停歇鹽水完成第321戶再為弱勢家庭補起一個家

國際馬拉松選手入住台南星級飯店遇缺水市府連夜協調水車解危機

國際馬拉松選手入住台南星級飯店遇缺水市府連夜協調水車解危機

2026台灣國際馬拉松台南開跑中華醫大666人用腳步挺健康

2026台灣國際馬拉松台南開跑中華醫大666人用腳步挺健康

