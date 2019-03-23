「見穿制服女學生會衝動」　男看完A片大馬路強拉小學女童猥褻

▲新北市板橋區一名鄭姓男子，看完A片性慾高漲，到大馬路隨機拉一名小六女童進公寓樓梯間襲胸摸臀。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／新北報導

新北市板橋區一名鄭姓男子，上個月14日早上看完A片性慾高漲，到路旁隨機拉一名國小六年級女童至公寓樓梯間，對女童襲胸摸臀，幸好女童不斷大聲尖叫引起路人注意；鄭男家屬表示，他只要看到穿制服的小女生就會衝動，雖有接受治療但效果仍不佳。

起訴指出，23歲的鄭男14日上午在家看完A片性慾高漲，在板橋三民路上看見一名小六女童，便一路跟蹤趁機強拉女童進一旁的公寓樓梯間，開始對女童伸出狼爪，所幸女童持續尖叫緊抓大門不放，引起居民注意鄭男才逃跑，而後女童逃到學校告知師長並報警。

▲板橋區一名色狼強拉小六女童進公寓樓梯間企圖猥褻。（圖／記者陳豐德翻攝）

經警方調閱監視畫面，2天後將鄭男逮捕，發現鄭男有2次性騷女童的前科，他的家屬表示，他只要看到穿制服的小女生就會衝動，有接受治療但效果不如預期，因此又犯。

鄭男事後矢口否認對女童襲胸摸臀，聲稱有這樣的衝動，但並沒有摸；檢方認為，女童和鄭男素未謀面，沒有誣陷鄭男的可能，因此檢方不採信鄭男辯詞，將鄭男依加重強制猥褻罪嫌起訴。

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