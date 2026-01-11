114年冬季暨全國冬片茶評鑑結果出爐　特等茶王現場開罐飄香

記者高堂堯／南投報導

「114年冬季暨全國冬片茶比賽茶」及「全國冬片製茶競賽」結果日前揭曉，由名間鄉大勝製茶廠等五家業者分獲凍頂烏龍茶等五組「特等茶王」獎，代表宜蘭縣礁溪鄉農會參賽的吳啟銘則獲得全國冬片茶製茶冠軍。

南投縣茶商業同業公會今天於名間鄉李氏家園登場辦理2項賽事的頒獎典禮，由公會理事長陳嘉銘主持，常務監事陳國亮、總幹事林奕宏及全體理監事熱情迎賓，現場更安排「特等茶開罐儀式」，吸引眾多愛茶人士共襄盛舉、見證開封今年度的「茶王」；接續「茶合天下」品茗活動則由南投縣松嶺茶藝文化協會及南投縣中華松嶺無我茶會茶師，展演專業茶席，並透過司茶人精湛的技藝，將今年度得獎好茶的色、香、味完美呈現，也讓現場嘉賓細細品味南投好茶的獨特韻味。

縣府農業處長蘇瑞祥、茶及飲料作物改良場長蘇宗振，縣議員林儒暘、蔡宗智及名間鄉長陳翰立都出席，蘇瑞祥指出，今年茶葉品質雖受氣候變遷影響，夏季颱風與西南氣流造成中部茶區土壤含水量過高，加上冬茶生長均期降雨偏低，導致產量略減且採收期延後，但在關鍵的製茶期間又出現晴朗乾燥的好天氣，極有利於茶菁萎凋及發酵，使今年冬茶的香氣與滋味表現不降反升，呈現出極具水準的甘甜韻味。

蘇瑞祥說，本次競賽在茶改場指導下祭出高規格檢驗：所有參賽茶農皆納入農產品可追蹤系統（QR-code），並導入「多重元素分析」及「茶葉DNA分子鑑定」技術，精準判別國產與非國產茶葉，確保每一杯得獎茶都是正宗台灣好茶，落實優良凍頂烏龍茶安全高品質的理念。

今年五組特等茶王獎，分別為凍頂烏龍組（大勝製茶場）、凍頂金萱組（大眾茗茶）、凍頂翠玉組（慶元茗茶）、凍頂四季春組（慶元茗茶）、冬片茶王（曉江堂）；另由名間鄉公所於去年12月舉辦的「全國冬片茶製茶比賽」，前三名分別為冠軍吳啟銘（宜蘭縣礁溪鄉農會），亞軍王翰揚（新北市坪林區農會）、吳嘉晉（竹山鎮農會），季軍葉孟展（水里鄉農會）、許郁仁（苗栗縣頭份市農會）、李易融（嘉義縣梅山鄉農會）。