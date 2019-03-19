祭祖3C紙紮組合配備專業齊全　連抓寶手機都有

▲清明節將至，不少民眾開始準備祭祖的用品準備返鄉掃墓。（圖／記者劉亭攝）

記者洪菱鞠／台北報導

清明返鄉掃墓祭祖，三牲、紙紮是常見的祭祀供品，尤其近年來特色紙紮的品項也與時俱進，光是金童玉女不夠看，現在的紙紮造型跳脫傳統形式，不僅有藍寶堅尼、蘋果筆記型電腦、3C全配，還有廚房家電，陽間流行什麼，也要準備一份給祖先們，透過這樣的方式展現新世代追思親人的創意與潮流。

4天清明連假將至，民眾等著返鄉掃墓，樂天市場觀察，近兩周站上「祭祖」、「掃墓」等關鍵字搜尋量增加4成，顯示清明祭祖、緬懷祖先等展現孝道的方式仍舊深植在傳統文化中。

隨著時代進步，祭祀用品越來越多元，其中紙紮品越做越有創意，且充滿了便利性、娛樂性。東森購物網發現站上清明祭祖紙紮超專業，有廠商推出祖先金紙+3C紙紮套組，這套組合厲害在附有SNY 4K攝影機、5.5吋phone 7S手機、MP4 10G容量、類單眼數碼相機、5.5吋抓寶智慧手機、多功能充電器一組，該有的影音都有了，買來燒給過世的親人，不但有錢可用、也有最新科技可用，同時在陰間還能享受抓寶樂趣。

▲祖先金紙+3C紙紮套組，讓過世的親人有錢可用、也有最新科技可用。（圖／東森購物網提供）

樂天市場則是整理站上特色紙紮商品觀察到，除了有3D立體輪子會動的紙紮藍寶基尼跑車、豪華霸氣的紙紮直昇機，還有時下流行的紙紮蘋果筆記型電腦、豪華麻將。

此外，魚翅鮑魚禮盒同樣出現紙紮版，內含鮑魚、魚翅等高級食材，再加上蟲草等補品，讓祖先在陰間能夠大吃一頓極品好料。現在很夯的廚房家電鐵板燒，也被紙紮化了，尤其海鮮、蔬菜、調味料樣樣具備，套裝組合讓祖先在地府也能輕鬆料理鐵板燒美味。



▲紙紮藍寶基尼跑車，做得與真實跑車維妙維肖。（圖／樂天市場提供）

▲紙紮蘋果電腦讓祖先可以體驗現在的科技產品。（圖／樂天市場提供）

▲鐵板燒、魚翅鮑魚禮盒都被紙紮化。（圖／樂天市場提供）