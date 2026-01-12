　
民生消費

7-11阜杭豆漿飯糰有新口味　全家推「蜷川實花」咖啡杯

▲▼7-ELEVEN新推「阜杭豆漿經典飯糰」新品及開運美食。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「阜杭豆漿飯糰」推出新口味。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN看準大學學測、新年開運需求，人氣「阜杭豆漿飯糰」換上節慶限定包裝，還推出全新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，並集結多款開運小吃。全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有土司兩件79折。

▲▼7-ELEVEN新推「阜杭豆漿經典飯糰」新品及開運美食。（圖／業者提供）

▲7-11「阜杭豆漿飯糰」推出新口味。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●「阜杭豆漿飯糰」新口味

7-ELEVEN 自2020年起攜手米其林必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」合作，推出「阜杭豆漿經典飯糰」，獨家將傳統飯糰必備的酥脆油條以麵包條替代，解決油條微波後易軟化的痛點，一年熱賣超過400萬顆，業績破億元。

如今再推新品「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」，Q彈紫米混合糯米飯，包裹蒜香醬燒里肌、滷蛋、微辣蘿蔔乾、香甜脆酸菜。為迎接春節，新口味同步換上節慶限定包裝，象徵「馬上富有」。

▲▼7-ELEVEN新推「阜杭豆漿經典飯糰」新品及開運美食。（圖／業者提供）

▲7-11新品讓考生「包中」。（圖／業者提供）

●學測必吃開運美食

此外，大學學測將於1月17日至19日舉行，7-ELEVEN也 大玩創意諧音梗，讓考生「包中」，推出「福圓號桂圓核桃起司包」、「蜜汁叉燒包」、「乾杯炭火燒肉包」貼上文昌帝君祈福貼紙，象徵「金榜題名、文運昌盛」。

▲▼7-ELEVEN新推「阜杭豆漿經典飯糰」新品及開運美食。（圖／業者提供）

▲及第水餃在條碼處加入吉祥小語。（圖／業者提供）

同時「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」在條碼處，都加入讓人會心一笑的吉祥小語，期望陪伴考生以好心情迎戰，1月20日前搭配指定商品，任2件可享88折優惠。

★全家

●蜷川實花咖啡杯、門票優惠

日本當代藝術家蜷川實花睽違10年，即將來台舉辦全新大型個展，全家便利商店攜手展覽合作，即日起於全台門市的Let’s Café、Let’s Tea，共推出3款限定杯身、1款限定杯套，將蜷川實花具代表性的花卉影像融入飲品設計。

▲▼全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有生土司、炸飯糰新品。（圖／業者提供）

▲全家與「蜷川實花展」跨界合作，推出限定杯身及杯套。（圖／業者提供）

限定杯款皆由蜷川實花親自監修，選用鮮紅大理花、靛藍天空、繽紛花朵，以及本次展覽主視覺中象徵光影意象的花卉畫面，讓消費者在日常飲用咖啡、茶飲時，也能感受藝術視覺氛圍。

活動期間，凡保留限定杯身或杯套，於1月17日至2月28日前往展覽現場購票，即可享450元優惠票價（原價490元）。此外，全家門市FamiPort、線上FamiTicket 同步販售《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》門票，1月16日前購買可享預購優惠，單人票400元、雙人票780元。

▲▼全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有生土司、炸飯糰新品。（圖／業者提供）

▲全家同步推出日系概念「生土司」，日匠土司全系列「任2件79折」。（圖／業者提供）

●早餐新品

在早餐商品方面，全家同步推出日系概念「生土司」，主打柔軟濕潤口感與自然奶香，單條售價35元，即日起至1月20日匠土司全系列「任2件79折」。

▲▼全家與「蜷川實花展」跨界合作，即日起推出限定杯套，還有生土司、炸飯糰新品。（圖／業者提供）

▲全家推出炸飯糰新品。（圖／業者提供）

另推出多款明太子系列新品，包括「明太子奶油炸飯糰」（42元）、「真明太子玉子飯糰」（45元）、「明太子乳酪起司沙拉飯糰」（35元）及「明太子泡菜牛飯卷」（49元），提供消費者更多元的早餐與輕食選擇。

