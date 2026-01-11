　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園中山國小歲末赴日交流　迎來2026年跨越國界的童心祝福

▲桃園中山國小歲末赴日交流

▲中山國小於2026年1月初收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡。（圖／中山國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區中山國小學於去年底，由蔡淑華校長和葉中強家長會長帶領學生，前往日本埼玉市小室小學及東京中華學校，進行為期五天的國際教育交流行程。交流返台後不久，在2026年新年伊始，中山國小收到來自東京中華學校學生親手繪製、親筆書寫的新年賀卡祝福。

蔡淑華校長11日表示，一張張色彩繽紛的卡片上，有富士山、鳥居、達摩、不倒翁與生肖圖像，搭配中日文「謹賀新年」「新年快樂」「2026 令和八年」等祝福語，童趣十足、誠意滿滿，為校園增添溫暖的新年氣息。

▲桃園中山國小歲末赴日交流

▲東京中華學校吳育珊校長致贈感謝狀給中山蔡淑華校長（右）。（圖／中山國小提供）

桃園區中山國小師生是赴日交流是在2025年12月16日至20日，孩子們在歲末時節走進日本校園，透過入班學習、文化體驗與校際互動，包含書法、摺紙、劍玉及戶外體育課，親身感受不同文化的教育現場，而東京中華學校採用世界咖啡館換站上課活動，也為2025年畫下充滿學習與感動的句點。

蔡淑華校長非常感謝日本埼玉縣小室小學寶田校長及東京中華學校吳育珊校長的歡迎與親自接待，而伊奈町的町長大島渚也偕同議員親臨小室小學迎接中山師生並獻上祝福。這次國際交流圓滿成功，特別感謝日本台灣Okami會會長紀秋美協助聯繫與到場陪伴，而副會長武川莉玲及會員洪美智，及小室小學家長會長清水宏利夫婦也全程陪伴；而東京中華學校吳育珊校長表示，她本身是台灣人，看到中日二校學生相處融洽、上課氣氛熱絡，非常感動。

▲桃園中山國小歲末赴日交流

▲和埼玉市小室小學寶田校長（左）互贈紀念品。（圖／中山國小提供）

回顧交流當時，中山國小的孩子們也曾以滿滿心意回應這段跨國友誼。出發前，學生親手製作台灣地形拼圖，並繪製介紹台灣特色文化的明信片，致贈東京中華學校及埼玉市小室小學的同學。

蔡淑華校長表示，國際教育的價值，不只在於走出國門拓展視野，更在於讓孩子在真實互動中學會尊重、表達與珍惜。當孩子願意為朋友用心準備禮物，也能感受到被世界溫柔回應，這份經驗將成為他們一生難忘的學習記憶。

▲桃園中山國小歲末赴日交流

▲中山國小學生和日本小室小學同學一起上書法課。（圖／中山國小提供）

交流期間，中山國小並致贈埼玉市小室小學及東京中華學校「友誼長存」與「盟情永固」紀念盃的深層意義。紀念盃不僅是一份象徵性的贈禮，更代表三校以教育為本、以孩子為中心所建立的長久夥伴關係；而學生從主動準備台灣文化禮物，到在新年收到跨海而來的祝福回信，正是「友誼長存、盟情永固」最具體、也最感人的實踐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

【陸龜永動機】阿伯用菜菜遛龜！龜龜邊吃邊前進

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

長照升級　嘉義六腳長照機構工程啟動

更多熱門

相關新聞

嘉義雙溪國小日本交流熱烈展開

嘉義雙溪國小日本交流熱烈展開

嘉義縣雙溪國小107年起發展國際教育課程，校長徐英傑在112年與日本大阪府泉大津市立浜小學建立初次交流，近日邀請浜小學校師生訪台，日前由嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡等人熱情接待，也向浜小學校師生宣傳「2026台灣燈會在嘉義」。

中山國小神跑壘黃高茂翔跑回再見分

中山國小神跑壘黃高茂翔跑回再見分

又一世界冠軍！　亞洲U12團體網球錦標賽台灣小將奪冠

又一世界冠軍！　亞洲U12團體網球錦標賽台灣小將奪冠

學區天橋驚見黑色神秘鏡頭！質疑警「偷裝測速器」...真相曝光

學區天橋驚見黑色神秘鏡頭！質疑警「偷裝測速器」...真相曝光

桃園區新民立體停車場　公辦都更簽約　

桃園區新民立體停車場　公辦都更簽約　

關鍵字：

桃園區中山國小日本交流2026祝福

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面