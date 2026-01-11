桃園中山國小歲末赴日交流　迎來2026年跨越國界的童心祝福

▲中山國小於2026年1月初收到來自日本東京中華學校同學的賀年卡。（圖／中山國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區中山國小學於去年底，由蔡淑華校長和葉中強家長會長帶領學生，前往日本埼玉市小室小學及東京中華學校，進行為期五天的國際教育交流行程。交流返台後不久，在2026年新年伊始，中山國小收到來自東京中華學校學生親手繪製、親筆書寫的新年賀卡祝福。

蔡淑華校長11日表示，一張張色彩繽紛的卡片上，有富士山、鳥居、達摩、不倒翁與生肖圖像，搭配中日文「謹賀新年」「新年快樂」「2026 令和八年」等祝福語，童趣十足、誠意滿滿，為校園增添溫暖的新年氣息。

▲東京中華學校吳育珊校長致贈感謝狀給中山蔡淑華校長（右）。（圖／中山國小提供）

桃園區中山國小師生是赴日交流是在2025年12月16日至20日，孩子們在歲末時節走進日本校園，透過入班學習、文化體驗與校際互動，包含書法、摺紙、劍玉及戶外體育課，親身感受不同文化的教育現場，而東京中華學校採用世界咖啡館換站上課活動，也為2025年畫下充滿學習與感動的句點。

蔡淑華校長非常感謝日本埼玉縣小室小學寶田校長及東京中華學校吳育珊校長的歡迎與親自接待，而伊奈町的町長大島渚也偕同議員親臨小室小學迎接中山師生並獻上祝福。這次國際交流圓滿成功，特別感謝日本台灣Okami會會長紀秋美協助聯繫與到場陪伴，而副會長武川莉玲及會員洪美智，及小室小學家長會長清水宏利夫婦也全程陪伴；而東京中華學校吳育珊校長表示，她本身是台灣人，看到中日二校學生相處融洽、上課氣氛熱絡，非常感動。

▲和埼玉市小室小學寶田校長（左）互贈紀念品。（圖／中山國小提供）

回顧交流當時，中山國小的孩子們也曾以滿滿心意回應這段跨國友誼。出發前，學生親手製作台灣地形拼圖，並繪製介紹台灣特色文化的明信片，致贈東京中華學校及埼玉市小室小學的同學。

蔡淑華校長表示，國際教育的價值，不只在於走出國門拓展視野，更在於讓孩子在真實互動中學會尊重、表達與珍惜。當孩子願意為朋友用心準備禮物，也能感受到被世界溫柔回應，這份經驗將成為他們一生難忘的學習記憶。

▲中山國小學生和日本小室小學同學一起上書法課。（圖／中山國小提供）

交流期間，中山國小並致贈埼玉市小室小學及東京中華學校「友誼長存」與「盟情永固」紀念盃的深層意義。紀念盃不僅是一份象徵性的贈禮，更代表三校以教育為本、以孩子為中心所建立的長久夥伴關係；而學生從主動準備台灣文化禮物，到在新年收到跨海而來的祝福回信，正是「友誼長存、盟情永固」最具體、也最感人的實踐。