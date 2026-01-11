年節商機啟動　台中十大伴手禮助攻觀光與送禮市場

▲多元品牌同場競逐，從老字號糕餅店到原民、文創與新創團隊，展現台中伴手禮產業的豐富樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單11日揭曉，台中市政府於市府廣場舉辦頒獎典禮，現場集結來自各地的糕餅、食品與文創品牌，今年選拔規模首度擴大，分為「糕餅烘焙」與「特色文創」兩大組別，最終選出20家首獎店家，在百家爭鳴中脫穎而出，展現台中伴手禮產業的豐沛能量。

市長盧秀燕出席頒獎典禮時表示，「台灣有半導體，台中有伴手禮！」十大伴手禮不僅是一場選拔活動，更已成為台中邁向國際的重要城市名片。今年215家業者參賽，歷經專業評審團審查，並結合全民網路與現場票選，層層把關後才能獲獎，代表的不只是商品的美味與創意，更是品質、品牌力與市場肯定的象徵。除20家首獎品牌外，另有100家業者獲得「好禮標章」，市府未來也將納入重點行銷行列，持續推廣「台中伴手禮之都」的城市形象。

盧秀燕指出，隨著年節送禮與觀光消費旺季到來，市府將結合十大伴手禮選拔成果，串聯各項慶典活動與即將登場的台中燈會，推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，自跨年一路延續至新春，攜手業者擴大在地消費動能。多家業者也分享，只要入圍或得獎，年節檔期業績普遍明顯成長，顯示十大伴手禮品牌效益持續發酵。得獎商品在市府各局處支持下，亦常成為國際交流與大型活動的指定贈禮，讓台中好禮站上國際舞臺。

台中市工商發展投資策進會表示，今年活動持續結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選，並搭配現場票選與市集展售，成功將網路聲量轉化為實際買氣，實質回饋業者。工策會也持續鼓勵青農、原民、客家文化及社會企業等多元團隊參與，期盼透過伴手禮平臺，協助不同族群建立品牌、創造就業與公益價值，提升城市韌性與包容力。



工策會指出，本屆競爭被形容為「史上最激烈」，除深耕多年的知名糕餅老店外，也有網路高人氣品牌、餐飲業者、新創與文創團隊同場角逐，甚至有泰雅族特色伴手禮品牌，遠從和平區環山部落到場參賽，呈現臺中伴手禮產業的多元樣貌與創新能量。

最終糕餅烘焙組首獎由拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉獲得；特色文創組首獎則為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。工策會也向所有入圍及得獎品牌表達肯定，強調每一家都是台中產業的驕傲。