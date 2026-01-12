台南消防攜手新樂飛　簽署無人機支援協約強化科技救災

▲台南市政府消防局與新樂飛無人機股份有限公司簽署災害搶救支援協約，強化科技救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續提升科技救災量能與災害應變效率，台南市政府消防局近日與新樂飛無人機股份有限公司簽訂「災害搶救支援協約」，並於12日舉行簽約儀式。透過公私協力模式，引進大型載重無人機投放救災物資、災區3D建模及緊急通訊中繼等高階技術，成為第一線救災的重要後盾，讓消防人員能更專注於災害搶救與人命救援。

消防局指出，目前無人機隊共有55名專業飛手，各大隊均配置熱顯像空拍無人機及可吊掛1.5公斤以內救災物資的無人機，已可因應一般火災、水域及山域搜索等空中勘查任務；但在大規模災害或長時間救災情境下，若需動用15公斤級以上大型載重無人機，或執行災害現場3D建模等高階應用，仍有賴民間專業團隊支援，因此促成此次無人機支援協約的簽訂。

市長黃偉哲表示，新樂飛無人機股份有限公司長期深耕無人機應用與研發領域，具備豐富實務經驗。依協約內容，消防局啟動支援機制後，對方須配合指揮中心調度，派遣具備相應專業證照的飛手與無人機酬載執行飛航任務，並提供24小時聯絡窗口，確保災時即時支援不中斷。

消防局長楊宗林指出，協約支援項目涵蓋火災、山域與水域空勘搜索、救災物資投放、災區通訊中繼及災害現場3D建模等多元應用，可協助指揮官即時掌握災情，提升戰術部署與人車調度效率，同時解決第一線救災人員忙於任務、飛手人力不足，以及高階設備與專業證照不易全面建置的問題，在兼顧調度彈性之餘，也有助於節省公帑。

黃偉哲強調，市府未來將持續透過簽訂無人機支援協約，結合民間專業技術與實務經驗，打造更完善的無人機科技救災支援體系，全面提升災害應變效率，守護市民生命與財產安全。