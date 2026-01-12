　
地方 地方焦點

台南消防攜手新樂飛　簽署無人機支援協約強化科技救災

記者林東良／台南報導

為持續提升科技救災量能與災害應變效率，台南市政府消防局近日與新樂飛無人機股份有限公司簽訂「災害搶救支援協約」，並於12日舉行簽約儀式。透過公私協力模式，引進大型載重無人機投放救災物資、災區3D建模及緊急通訊中繼等高階技術，成為第一線救災的重要後盾，讓消防人員能更專注於災害搶救與人命救援。

消防局指出，目前無人機隊共有55名專業飛手，各大隊均配置熱顯像空拍無人機及可吊掛1.5公斤以內救災物資的無人機，已可因應一般火災、水域及山域搜索等空中勘查任務；但在大規模災害或長時間救災情境下，若需動用15公斤級以上大型載重無人機，或執行災害現場3D建模等高階應用，仍有賴民間專業團隊支援，因此促成此次無人機支援協約的簽訂。

市長黃偉哲表示，新樂飛無人機股份有限公司長期深耕無人機應用與研發領域，具備豐富實務經驗。依協約內容，消防局啟動支援機制後，對方須配合指揮中心調度，派遣具備相應專業證照的飛手與無人機酬載執行飛航任務，並提供24小時聯絡窗口，確保災時即時支援不中斷。

消防局長楊宗林指出，協約支援項目涵蓋火災、山域與水域空勘搜索、救災物資投放、災區通訊中繼及災害現場3D建模等多元應用，可協助指揮官即時掌握災情，提升戰術部署與人車調度效率，同時解決第一線救災人員忙於任務、飛手人力不足，以及高階設備與專業證照不易全面建置的問題，在兼顧調度彈性之餘，也有助於節省公帑。

黃偉哲強調，市府未來將持續透過簽訂無人機支援協約，結合民間專業技術與實務經驗，打造更完善的無人機科技救災支援體系，全面提升災害應變效率，守護市民生命與財產安全。

