密談34分鐘！韓國瑜會見澳門特首　李佳芬隨行熱情揮手

記者吳奕靖、蔡浩祥、林姸君／澳門－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市，目前行程來到第2天，原訂要參訪澳門市政建設，臨時秘密更改行程前往澳門禮賓府會面特首崔世安；2人會談約34分鐘，市長夫人李佳芬也隨行，目前談話內容高雄市政府尚未說明，《ETtoday新聞雲》記者將隨時掌握現場情況。

▲韓國瑜會見澳門特首。（圖／高市府提供）



高雄市長韓國瑜結束香港行程，23日轉往澳門考察旅遊、實品展示等；前往澳門過程中，韓國瑜先通過2018年才完工的港珠澳大橋，並由港珠澳大橋行政總監韋東慶親自介紹，見識大陸「超級工程」技術。

▲韓國瑜離開禮賓府。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）



到了澳門第一站原訂前往參訪市政建設，不料中途卻臨時更改行程，前往澳門禮賓府。據了解，特首崔世安下午欲前往北京，聽聞韓國瑜抵澳門，專程於早上安排會面、提早17分鐘返回禮賓府接待。

▲夫人李佳芬也隨行。



2人相談甚歡，會面將近30分鐘，至於詳細會談內容目前高雄市政府尚未詳細說明，之後《ETtoday新聞雲》記者將帶大家隨時掌握；另外也捕捉到市長夫人李佳芬也隨行當中，離去前向大家開心揮揮手。

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