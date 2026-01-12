　
地方 地方焦點

走春補好運！台塩馬年「發財水」輕巧隨行　喝一口財運就到位

▲台塩海洋鹼性離子水推出馬年限定「發財水」，以財神爺與Q版小馬插畫，成為新春走春打卡新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲台塩海洋鹼性離子水推出馬年限定「發財水」，以財神爺與Q版小馬插畫，成為新春走春打卡新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接金馬年，新春不只是走流程的儀式，更是一場為生活充電、為新年鋪路的集體行動，看準年節走春、送禮與開運需求，台塩海洋鹼性離子水推出馬年新春限定「發財水」，以財神爺搭配Q版小馬插畫，加上420ml輕巧迷你瓶設計，成功把喝水這件日常小事，變成過年最應景的開運行頭。

春節連假長達九天，從老街走到古蹟、從山海拍到打卡點，走春行程滿檔。台塩發財水主打「輕巧好攜帶」，小包放得下、長時間行走也不成負擔，既能隨時補充水分，也替整體穿搭多添一分年味巧思。不少民眾笑說，在紅磚牆或歷史建築前隨手一拍，發財水彷彿自帶濾鏡，替新年留下專屬的「紅」運紀錄。

除了外出隨行，台塩發財水也鎖定年節關鍵時刻。除夕守歲圍爐、人手一瓶象徵把福氣留在身邊；年後開工團拜、商務拜訪，或學生迎戰重要考試，輕巧又討喜的設計成了不失禮的「開運名片」。瓶身「馬到成功」卷軸設計，也讓祝福不用多說就能被看見，替職場拚業績、考場拚金榜先打好心理底氣。

▲台塩海洋鹼性離子水推出馬年限定「發財水」，以財神爺與Q版小馬插畫，成為新春走春打卡新亮點。（記者林東良翻攝，下同）

好運之外，喝得安心仍是基本盤。台塩海洋鹼性離子水汲取自台灣海峽純淨海水，透過「離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術淬鍊，口感甘甜順口，已七度榮獲Monde Selection金獎及SNQ國家品質標章肯定。年節期間全家大小共飲，也多了一份安心感。

在環保意識逐漸成為主流的當下，發財水瓶身更採用25% rPET環保再生材質，讓民眾在祈求好運的同時，也替環境盡一份心力。台塩表示，喝好水、做對選擇，才是真正能長久累積的好運。

金馬年轉運，就從一瓶開始。台塩海洋鹼性離子水馬年發財水即日起於家樂福、momo購物網、台塩線上購等通路限量販售，或可洽詢台塩生技直營門市及客服專線0800-230990，邀民眾一起迎接「馬」上發財、幸福滿溢的新一年。

