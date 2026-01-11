桃園市埔頂計畫區污水下水道系統　第一階段用戶接管提前達成

▲道路施工交維措施。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局11日表示，為加速推動桃園市污水下水道建設、提升城市環境品質，該局依促進民間參與公共建設相關法令，全力推動埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫。該計畫於114年10月提前達成自許可年限開始日起，五年內完成4,877戶用戶接管的階段性里程碑，114年12月底完成5,424戶，展現公共建設推動效率與治理成果。

水務局指出，大漢溪左岸的大溪老城區用戶多數已接管完成，埔頂污水BOT位於大溪溪左岸，計畫範圍包括埔頂計畫區及員樹林地區，為大漢溪水質保護的重要一塊拼圖；然用戶接管工程涉及既有道路及民眾私有土地上施工，是非常困難且須各方溝通協調的過程，能提前約2個月完成實屬不易。

▲施作用戶接管前的後巷。▼完成接管後的後巷。（圖／水務局提供）

該計畫由埔頂環保公司執行，配合市府於埔頂計畫區政策推動，規劃於12年內銜接近1.1萬家戶污水，分期、分區推動用戶接管及系統營運，以利收受污水至埔頂水資源回收中心；此次提前完工民間機構除透過妥善規劃縮短施工期程外，亦積極與住戶溝通說明提升民眾接管意願，降低施工阻礙，以確保工程順利推動而提前完成既定里程碑。

水務局強調，該計畫提前完成階段性接管目標，除可提前達成水質改善效益外，亦有助促進水資源回收中心之操作效能，並透過施工管理精進與資訊透明措施，逐步提升民眾對污水下水道建設之正面評價。