蟬聯12年全國特優！台南校園資訊建設穩坐龍頭　全面邁向AI智慧學習

▲台南市校園資訊基礎環境評選再獲教育部「特優」肯定，成功蟬聯全國12年特優縣市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動數位教育成果再度獲得中央肯定。教育部最新公布「校園資訊基礎環境執行成果」評選結果，台南市再次榮獲最高等級「特優」，不僅持續領先全國，更成功締造連續12年蟬聯全國特優縣市的亮眼紀錄，充分展現市府長期深耕校園資訊建設、資通安全與數位治理的穩健成果。

市長黃偉哲表示，智慧城市與數位學習的推動，關鍵在於穩定且可信賴的資訊基礎環境。台南市在校園資訊建設上的表現能連續12年獲得最高肯定，正是市府長期投入與系統性規劃的成果。因應全球AI教育趨勢，市府已規劃於115年至118年間投入22億元，推動「生生有平板與智慧學習」行動方案，落實每位學生配發平板，並導入AI工具輔助教學，全面提升學習成效。

黃偉哲也指出，配合賴清德總統推動的「大南方新矽谷方案」，台南正逐步建構結合教育、研發與產業的AI發展環境，透過強化校園數位基礎，讓教育現場成為培育數位人才、支撐城市發展的重要根基。

教育局長鄭新輝表示，台南市長期以前瞻視角布局校園資訊基礎，並協助教師在課堂中落實差異化教學。「生生有平板」政策不只是發設備，更整合數位學習平台、差異化教學策略、豐富教材資源與教師專業培訓，使教師能即時掌握學生學習狀況，善用AI與數位工具精準教學，協助弱勢學生強化基礎學力，讓數位創新真正落地於教室日常。

教育局也指出，透過平板使用與學習平台的數據分析顯示，每週使用數位學習平台超過4小時的學生，在國語文、英語及數學等科目表現，明顯優於使用時間較少者，充分驗證科技融入課中教學的實際效益。未來四年，教育局將持續更新學生平板與校園無線網路設備，並結合學習歷程資料，與教育部合作進行教育大數據分析，協助教師、學校與家長更精準掌握學生學習需求。

教育局資訊中心主任高誌健補充，市府透過專業團隊到校協助檢視與優化網路環境，有效降低校園網路異常發生率，並持續加強學校網管人員的資安訓練與宣導，全面提升校園資安意識。同時強化核心系統與設備防護，確保重要資訊安全無虞，未來也將持續優化智慧網管平台，導入智慧化分析應用，讓校園網路成為推動AI教育與數位學習的堅實後盾。