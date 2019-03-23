向警借錢「測試愛心」　網友怒灌爆臉書「丟光新竹人的臉」

▲網友郭男上網抱怨到派出所借錢遭拒，遭到網友灌爆臉書。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名郭姓網友在臉書上PO文表示，到東門派出所「測試善心」感到失望，他說自己假裝身上沒錢，想跟警察用蛋黃哥悠遊卡內儲值金額95元換成現金，然後順便問川資的問題，但警方卻表示，「你在外面待到早上看社會處能不能借」、「我們也沒錢」、「川資是坐火車也不是給你坐計程車的」，郭姓網友以「非常失望」、「非常機歪」來形容他的心情和測試結果，還說譴責「這就是台灣的警察人民的保母，我相信他們是少數的害群之馬」。

郭姓網友的PO文立刻引起網友圍攻，短短9個小時就引來近3500則嗆聲留言、76次分享。網友表示，「有事嗎你？誰規定台灣警察就一定要借錢給你？你誰啊？」、「台灣有健保記得去看腦」、「版主的腦容物不可小覷啊，有別於一般人的思維，很可怕！」、「什麼換現金？悠遊卡95元夠坐公車和去便利店買吃喝了，你是詐騙吧！！！警察竟然放過你…換我來申訴員警了」，更有網友認為他「丟光了新竹人的臉」。

新竹市東門所所長李政峻表示，23日凌晨1時許，的確有一名年約3、40歲的男子到派出所來，他首先跟員警說要將悠遊卡內的儲值金換成現金，員警拒絕後，他又表示要求申請「川資」要坐計程車回家。員警告知，「川資」適用於外縣市的居民急需交通協助或身分確定是弱勢的需求，而且「川資」僅能用來坐火車，無法坐計程車，因此仍於以拒絕。男子又再表示要借錢，員警也以「自己也沒錢」而拒絕，男子就自行離去。

員警表示，每個員警都是辛勤工作換得一份薪水，也需要養家活口，無法誰來都借，如果有需要幫助的，也要以正常申請管道申請，沒有理由不借錢就被說沒愛心。郭姓網友雖然後續再補充，因為撿垃圾手機從口袋滑落遺失，被一位不願具名的吳先生幫撿到東門派出所，郭姓網友想請對方吃飯，但轉入語音信箱，所以郭願以「撤銷申訴員警」來報答好心人的善舉。只是，郭姓網友即使撤銷申訴，卻仍止不住網友的炮火。