謝龍介議會譏「上戰場是憨頭」　網嗆：難道直接跪了嗎？

▲「打馬悍粉絲團」社群PO出台南第二選區立委補選候選人謝龍介，曾在議會質詢譏上戰場是傻子，引發爭議。（圖／翻攝自臉書打馬悍粉絲團）

記者林悅／台南報導

2018年台灣民主基金會在美國公布一份民調指出，如果台海爆發戰事，有7成以上台灣青年願意為台而戰，「打馬悍粉絲團」社群PO出台南第二選區立委補選候選人謝龍介，當時在議會質詢時，也對官員進行舉手民調，結果有過半官員舉手願意，謝卻譏上戰場是「憨頭」，PO文指出，如果讓謝龍介當選立委，真的是台灣的悲哀。

▲▼台南市議員謝龍介質詢時任代理市長李孟諺（下）「台海爆發戰事，有7成以上台灣青年願意為台而戰」民調的可信度。（圖／記者林悅攝）

謝龍介在媒體詢問此事時表示，他每次質詢都會針對兩岸與台獨議題質詢賴清德，曾問過賴清德如果其主張台獨因而引發台海戰爭，台灣到底會死傷多少人？但賴清德都未正面回答。2018年質詢時賴清德已北上當行政院長，剛好台灣民主基金會公布民調，才改詢問代理市長李孟諺與備詢官員，但事隔近1年，有些內容已記不得了。





據了解，謝龍介詢問時任代理市長李孟諺，「如果像民調，有七成的人願意為台灣獨立站上第一線，可能死傷要超過五十萬人，還不一定會成功，但民調都沒有跟大家說清楚」，質疑民調可信度。



謝龍介接著對官員進行舉手民調，如果真的因宣布台獨引發台海戰爭，願意跟你兒子站在第一線戰爭者請舉手，結果有超過半數官員舉手，接著謝詢問海軍陸戰隊出身的時任秘書長方進呈，是要派兒子去，還是自己去，方進呈答說可能都會去，謝龍介笑著說：「這份民調都是對民進黨執政的政務官統計的，問起來真的是7成，另外有3成比較理性，跟你做憨頭」。



臉書「打馬悍粉絲團」3月7日PO出這段質詢內容，指出：「謝龍介問台南市府官員：中共打過來，你們願意上戰場的舉手，結果七成官員舉手，說願意上戰場，謝龍介竟恥笑這些願意上戰場的官員，說你們這些人是傻子，像謝龍介這種，中共打過來不願意上戰場的人，國民黨竟還要推他出來選立委，如果被他選上，真的是台灣的悲哀」。

網友也留言：「真的很悲哀，民進黨官員願意上戰場保衛中華民國與國旗，卻被國民黨嘲笑傻子」、「那些幫國民黨打仗老兵都白死的」、「為當初打共產黨的國民革命軍感到不值不捨」、「別人打過來你不跟他打，難道直接跪了嗎？」。