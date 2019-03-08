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金錢豹酒女為幫男友開店　慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲酒店妹跟男姓老友相約喝酒談男友開店事情，竟因酒醉遭帶回家裡性侵。（圖／翻攝pixabay網站）

記者李忠憲／台中報導

金錢豹酒店妹小珍（化名）與簡姓酒店經紀人是多年老友，某日相約喝酒商討男友要開店的事情。小珍因混酒酒醉，竟遭簡男帶回家裡性侵得逞。小珍醒來後發現全身赤裸，簡男竟說她「尿床」才沒穿衣服，否認性侵，挨告後又改稱是你情我願，還說「有要我戴套！」台中地院審結，認為簡男說詞反覆，採信小珍說詞，依乘機性交罪判他3年2月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，簡姓男子與小珍是7、8年交情的老朋友，當年簡男擔任酒店經紀人，而小珍則先後在金錢豹酒店及制服店自然風采俱樂部上班。2人未曾交往，小珍後來有一個在台北工作的男友。

簡男在2016年8月某日凌晨約小珍及幾個朋友，先去酒吧喝酒，小珍因男友要在台北開店，赴約順便討教，接著又續攤到KTV唱歌喝酒。小珍因為喝啤酒又喝威士忌，混酒酒醉，凌晨6點多由簡男開車載小珍回自家社區，並將她抬拉下車，接著揹上樓進屋內。簡男見小珍不省人事，竟脫掉她衣物，性侵得逞。

小珍中午醒來後，發現自己跟簡男竟全身赤裸在床上，質問簡男是有發生什麼事？簡男否認發生關係，謊稱她「尿床」。小珍因為記不得過程，電話及LINE告訴男友，2人都覺得不可思議，馬男懷疑女友一定被性侵，建議去醫院驗傷，果然發現私處有傷，控告簡男性侵。

簡男先否認有發生關係，案件審理中，竟又改口說兩人是自然而然發生，你情我願。小珍都是清醒的，還提醒他要帶保險套。其辯護律師還說，小珍隔日還電話提醒簡男，做筆錄時要說是坐計程車不要說開車，以免又被告酒駕，可見她還是為簡男著想。

承審法官認為，從監視器影片可看出小珍已不省人事，小珍與馬姓男友的言談中均對於簡男稱她「尿床」都覺得不可置信，她才聽從男友建議去驗傷。她驗傷前還向男友表達「我等下去驗傷，那如果真的沒有咧」疑慮，男友則說「一定是性侵！」在在證明簡男在說謊。

法官最後採信小珍說詞，認為簡男趁小珍酒醉無反抗能力時性侵得逞，由於簡男沒有前科，最後判他3年2月。

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關鍵字：酒店妹,經紀人,撿屍,性侵,判決,台中地院,金錢豹

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