獨／高市警局長深夜帶隊快打偵測　神結局基層眼眶紅了

▲高雄市警察局長李永癸親自帶隊進行快打偵測，並送上夜點慰勤。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊三民一分局快打部隊鳴警笛，衝往三民區九如二路，不過員警抵達現場後，卻沒有民眾打電話報案的街頭暴力事件，員警這才發現這個報案是高雄市警察局長李永癸親自帶隊進行的快打偵測，為了就是要測試快打勤務是否落實，最後員警不但順利通過測試，還獲得局長親自送上的餐點慰勤，這讓員警紅了眼眶，直說局長好暖心。

就在9日凌晨一點多，三民一分局快打部隊鳴著警笛在街頭，深夜當中聽起來格外明顯，就連正在線上督勤的三民一交通組長吳政芳也趕緊騎機車一同抵達現場，不過卻發現並沒有報案人講得街頭暴力滋事，正當大家還以為是誤報的時候，一名三線一的督察穿制服出現在眼前，原來是高雄市警察局長李永癸為了要防治街頭暴力，親自帶隊來偵測快打部隊是否有落實勤務。

▲偵測人員在九如二路打電話假裝民眾打電話報案。（圖／記者吳奕靖攝）

督察仔細詢問快打部隊的帶隊長官，也是長明派出所的副所長曾雄潮相關的勤務作為後，突然間李永癸就從路旁的一部轎車當中走了出來，員警看到當場嚇一跳，趕緊喊局長好，李永癸笑著跟大家打招呼，感謝大家的辛苦，因為偵測通報到員警抵達的時間，僅有三分鐘，比規定時間還快了十分鐘，這讓李永癸覺得員警們真的很認真守護高雄治安。

不過最讓員警感到暖心的事，就是李永癸知道員警快打巡邏很辛苦，而且這幾天的天氣又冷，所以帶了熱熱的豆漿跟餐點發當場一一送給現場的快打部隊員警來慰勤，讓員警都紅了眼眶，直說局長「就甘心」。

▲高雄市警察局長李永癸親自帶隊進行快打偵測。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市警察局督察陳志榮說，快打偵測是由局長親自帶隊，而且9日凌晨開始就進行了兩場偵測，分別是在岡山以及三民一轄區，兩場偵測結果都是三分鐘抵達，而且編組以及攜帶裝備都非常齊全，對於街頭防制暴力的作爲也非常清楚，絕對會落實高雄市街頭治安維護工作，達成韓國瑜市長對「安居」期待。

▲高雄市警察局長李永癸親自帶隊進行快打偵測。（圖／記者吳奕靖攝）