韓流助攻謝龍介　陳菊、賴清德力挺郭國文：爭一口氣

▲陳菊輔選郭國文。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）

政治中心／綜合報導

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。在台南戰況部分，國民黨候選人謝龍介9日搬出藍營大咖助陣，請來高雄市長韓國瑜助攻。面對韓流來襲，前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊也前去助選民進黨候選人郭國文，並都在臉書喊出「爭一口氣」。

韓國瑜日前直言，「現在民進黨所為，就好像國民黨當初要倒閉時差不多」。賴清德也坦言，「民進黨現在就只剩一口氣」。如今，台南戰況激烈，韓國瑜、賴清德9日都為各黨候選人助選。謝龍介下午在佳里舉辦農漁產品展示活動，韓國瑜等人先到青龍宮上香祈福，現場擠爆熱情民眾，「選總統」呼聲不斷，因人潮太多，韓國瑜等人寸步難行。

▲韓國瑜等人在佳里青龍宮上香祈福，受到台南鄉親熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

面對韓流來勢洶洶，賴清德9日偕同民進黨提名候選人郭國文、議員蔡蘇秋金，以及多位地方里長、社團幹部，到西港慶安宮及市場祈福拜票。賴清德強調，「民進黨只剩一口氣」，如果316立委補選這一戰，沒有辦法集中力量，讓民進黨當選，我們過去堅守的台灣主體、民主價值與台南發展會很危險，並向鄉親懇請，疼惜台灣，全力相挺郭國文。

▲賴清德輔選郭國文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

此外，陳菊9日也和郭國文到佳里問候鄉親。陳菊在臉書指出，早在數十年前就認識郭國文，當時郭國文是一個爭取勞工權益在街頭奮鬥的年輕人，郭國文對社會的抱負，和大時代許多擁抱理想的人一樣，追求社會公義不遺餘力，也促使台灣民主價值得以延續。

陳菊表示，再見到郭國文，面對群眾那閃閃發亮的眼睛沒有改變，她知道，郭國文就像當初捍衛勞工正義、和勞工站在一起時一樣，郭國文已經準備好和鄉親站在同一陣線；而民進黨在台灣民主化的過程中，一直都是為了一口氣，「為民主自由爭一口氣、為台灣人民爭一口氣！」，她懇請鄉親支持郭國文。

▲陳菊輔選郭國文。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）