開趴到一半突然森77！他亮槍耍狠「誤擊自己左大腿」...被抓糗抱頭趴地

地方中心／台中報導

台中某汽車旅館日前發生槍擊案，造成一名許姓男子左大腿中彈送醫；案經警方深入追查，發現這名許男有多項刑案前科，平日結黨逞兇、聚眾滋事，涉及多起暴力恐嚇案件，其中2018年10月就夥同手下到海產店白吃白喝，最後還恐嚇店家、持酒瓶砸人，全案依涉嫌組織犯罪、槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲許男及手下被警方嚇得雙手抱頭趴地。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



警方指出，太平區某汽旅2月27日發生槍擊案，10名熟識友人相約在摩鐵內開毒趴，其中許姓男子與其他人爆發口角，竟突然亮槍示威，把全部人都嚇一大跳；有人立即上前試圖將許男所持的槍枝撥掉，未料，造成許男誤擊開槍，子彈最後卡在左大腿，而另名李男則是腹部、後背極左上肢等處撕裂傷。

▲鬥毆畫面。



案經太平分局深入追查，發現許姓男子擁有多項前科，2018年10月下旬還夥同邵姓男子、陳姓男子等人到海產店內白吃白喝，還恐嚇要插乾股，當店家不從甚至持酒瓶砸傷人。事後警方於7、8日兵分多路將許男等6名同夥檢肅到案，並查獲改造手槍一枝、空氣槍一枝、鋁棒一支、K盤2個。

▲許男與手下們最後被依法移送。



警方指出，為落實由中央到地方徹底打撃不法決心，將持續掃蕩幫派等組織犯罪，民眾若遭恐嚇、暴力等情形，應立即報案。

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