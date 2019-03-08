高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

地方中心／高雄報導

高雄市先前連續發生數起街頭暴力事件，高雄市警局長李永癸為了維護治安8日凌晨親自率隊臨檢知名舞廳，《ETtoday新聞雲》記者直擊低胸短裙小姐們個個身材火辣，其中還有位「奶奶級」的小姐看見攝影機直喊「不要拍我，等等被我孫子認出來」。

▲記者直擊高雄舞廳大臨檢。（圖／記者吳奕靖、洪正達攝，下同）



高雄市警局8日擴大臨檢，由於是平日舞廳內的客人不多，因此近百名小姐都在休息室休息；警方逐一核對資料，並盤查她們身上及舞廳是否有違禁品。畫面中可以看到有的熱褲小姐用扇子遮擋鏡頭，有的則是爆乳辣妹大剌剌直接讓鏡頭拍攝；而小姐們間也會互相提醒，「記者他們還在拍、快轉過來。」

其中有一名年紀稍長的「奶奶級」小姐向記者求饒，「不要拍我、不要拍我，等等孫子看到，想說阿嬤怎麼在電視上，這樣不好。」

▲阿嬤級小姐背面。



警方說明，各特定營業場所業者應共同擔負維護社會治安責任，絕不允許有毒品買賣、槍擊或鬥毆情事發生，另外為了有效防止酒駕情形，會在附近設置路檢，並且回溯飲酒地點，若發現店家未勸阻駕駛人酒後駕車，日後將採重點式的密集臨檢，有效杜絕酒駕行為發生。

高雄市警局長李永癸表示，店家開店營業的同時，也要善盡管理、通報警方的責任，另外韓市長也有特別交代維持治安，所以會盡全力來執行。

【更多新聞】

癌末妻凝視：想活下去！台大碩士夫「大麻膠囊」救她被抓...告白惹哭法官



150cm瘦男露鳥求歡！豐腴國中妹「奪刀壓制」逃跑...他臉綠糗爆



口味超重！33歲男撿屍少年...他醒來肛門卡「牙刷、眼藥水瓶」痛爆