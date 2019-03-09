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韓國瑜台南助攻謝龍介　人潮塞爆大街民眾喊「出來選總統！」

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▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選候選人謝龍介，3月9日下午在佳里舉辦農漁產品展示活動，高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在青龍宮上香祈福，現場擠爆熱情民眾，對韓國瑜高喊「選總統」，因人潮太多，韓國瑜等人寸步難行，韓國瑜呼籲鄉親，團結一致，票投謝龍介，翻轉台南，讓台南出頭。

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人，9日下午專程前來台南佳里為謝龍介加油打氣，韓國瑜等人到佳里青龍宮上香祈福，現場擠爆熱情民眾，韓國瑜等人一到，民眾爆多歡呼聲，「選總統」呼聲不斷，韓國瑜等人從下車要走到青龍宮內上香，可說是寸步難行，廟方及維持秩序人員，賣力請民眾讓讓，韓國瑜等人好不容易才站在神明前，與謝龍介、廟方主委等人一起上香祈福。

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國瑜指出，謝龍介用心為農漁民，謝龍介如選上，台灣民主政治會改變，韓國瑜請鄉親集中選票，讓謝龍介當選，呼籲鄉親團結一致，「票投謝龍介，翻轉台南，讓台南出頭」。

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後韓國瑜、謝龍介等人，搭上宣傳車，進行掃街拜票活動，韓國瑜一路賣力向道路兩旁熱情民眾揮手、拱手拜票，一路上民眾支持性鳴炮聲不斷，顯示韓流在南部地區的高熱度與威力。

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介一路手持麥克風，發揮他台語口才，向民眾打招呼、拜票，請鄉親3月16日務必出來投票，給謝龍介機會，也給台南一次機會。韓國瑜、謝龍介、許淑華等人沿途向鄉親們拜票催票，激出鄉親每一張支持的選票。

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關鍵字：韓國瑜,台南,謝龍介,青龍宮,上香祈福

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