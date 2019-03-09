拚經濟顧肚子　韓國瑜：票投謝龍介許下一代一個好未來

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選候選人謝龍介，3月9日下午在佳里舉辦農漁產品展示活動，高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華、立委江啟臣、王育敏、柯志恩等人專程力挺謝龍介，韓國瑜表示，台灣再不打拼，下一代會辛苦，投票給謝龍介，就是投給下一代，許下一代好未來，3月16日請勇敢投票給謝龍介翻轉台灣。

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程站台力挺謝龍介，呼籲台南鄉親票投謝龍介，給自己、給台南、給下一代好未來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人，下午先到佳里青龍宮上香祈福，而後搭上宣傳車，進行掃街拜票活動，韓國瑜一路賣力向道路兩旁熱情民眾揮手、拱手拜票，一路上民眾支持性鳴炮聲不斷，顯示韓流在南部地區的高熱度與威力。

車隊一路開到佳里公園會場，由於現場民眾眾多，基於安全考量，取消大進場， 直接從舞台後方上台。謝龍介說，韓國瑜市長為全國農業整頓，並打開一條通路，通路就是市佔率，通路打開，如果消費吃習慣，就持續會買，就會持續賣，但韓國瑜拼通路卻一直被抹黑，敵人不是在外面，而是在裡面，但韓國瑜為了農漁民等基層打拼，有人民的支持他不會怕。

韓國瑜說，他一直在想我們要留給下一代什麼生活，下一代努力讀書成長，尤其是看到可愛的小朋友，他感慨更深，他最近去新加地，新加坡平均國民所得是6萬美金，台灣只有2萬5千美金，台灣再不認真打拼，下一代會過得很辛苦。

韓國瑜表示，台南人頭腦要清楚，所有「鬼混」的政治人物跟政黨都要下台，台南鄉親都要覺醒，要過好生活，其他有的沒的都不重要。謝龍介整天都在想如何為農漁民打通路，卻有人不時批他說是政治訂單，這都不是真的，所以鄉親要用選票來支持謝龍介，讓人知道台南變了，不是某一政黨就是萬年政黨，選票要集中，票投謝龍介就是投給自己，投給台南、投給下一代，3月16日請勇敢的將手中這一票投給謝龍介，來翻轉台灣。

謝龍介說，台南是民主聖地，有人說台南不能輸，民進黨不能輸，做不好人民會生氣，民主也會生氣，台南也要換看看。高雄人都笑瞇瞇，攤商賺錢連國稅局都要來查，台南攤商也要賺到讓國稅局查稅，台南也要拼經濟、顧肚子、挺基層、打通路，台南人要用選票表達自己想改變的意志，政黨不是人民的爸爸，人民才是政黨的爸爸，請3月16日一定要站出來投票給謝龍介，讓謝龍介為農漁民、勞工與攤販等基層民眾打拼。