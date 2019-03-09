「叫床聲快沒了，好緊張」　男師偷情被捉姦嚇到裸奔逃

▲林姓已婚男老師帶已婚小三開房間偷情，因徵信業者不慎碰開門而嚇到裸奔。（圖／達志／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

新北一名已婚林姓男子被妻子懷疑外遇，林妻找徵信社調查，果然目擊林男帶沈姓女子開房間，徵信社在等待警察到場的時候，因發現房內「叫床聲快沒了」，一個緊張不慎碰開房門，林男竟被嚇到奪門裸奔逃走，後來才回房內穿衣。士林地院日前根據現場沾有精液的衛生紙等事證，依通姦等罪判林男和沈女各徒刑3月、2月，可易科罰金。

據了解，40多歲的林男是新北市一所國小老師，20年前和妻子結婚生了2名子女，而外遇對象沈女同樣是育有子女的已婚婦人，2人是在2017年7月16日下午，相約到北投區一家溫泉旅館開房間，被受林妻委託調查的徵信社人員發現。

判決指出，徵信社人員在和林妻一同等待警察到場的同時，持續注意著門內傳來的「嬉鬧和叫床聲」，但是隨著時間過去，「警察到達前，裡面已經快要沒有聲音了，我們有點緊張，不知為何去弄到門，門就開了」。

此時站在房內的林男被突然打開的門嚇到，竟不顧自己一絲不掛，就衝出房門、繞過徵信社人員，沿著旅館走廊逃竄，而沈女則是衣服穿到一半，上半身仍是赤裸，最後林男被徵信社人員勸回房內，穿上衣褲，警方也到場蒐集到使用過的衛生紙，經送驗證實同時沾有林男精液以及沈女DNA。

雖林男和沈女矢口否認通姦，沈女說是陪婚姻狀況不佳的林男去散心聊天，兩人只是在房內輪流洗溫泉，沒上床，林男則辯稱自己在房內打手槍，所以在衛生紙上留下擦拭過的精液痕跡，但法官根據證人現場耳聞和目擊證詞，以及衛生紙上的DNA等事證，依通姦等罪將2人判刑。本案可上訴。

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