韓國瑜替謝龍介站台　黑衣男埋伏「猛扔雞蛋」險遭圍毆

地方中心／台南報導
高雄市長韓國瑜全力輔選，9日到台南替立委輔選的候選人謝龍介站台，現場「選總統」呼聲不斷，但就在韓國瑜致詞後沒多久，突然有一名身穿黑色外套的男子朝著舞台扔雞蛋，所幸沒有K到人，現場戒護的警方立即將男子架離會場，但這起突發狀況也讓謝龍介及多名台南市議員看傻了眼。
▲韓國瑜站台謝龍介離場，眾人唱愛你一萬年時黑衣男朝舞台丟雞蛋。（圖／記者吳奕靖翻攝）
根據當時現場畫面，在韓國瑜下台離場後，台上謝龍介等人高唱《愛你一萬年》，但人群中卻突然有人丟雞蛋，因為準頭不夠沒丟到台上議員及候選人，但男子卻沒打算罷手，又拿出數顆雞蛋猛扔，員警立即上前將他帶離，一旁藍營擁護者也群情激憤，扔蛋男一度摔落在地險些被圍毆，黑衣男扔蛋原因仍待警方進一步釐清。
而此次謝龍介在佳里舉辦農漁產品展示活動，高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在青龍宮上香祈福，現場擠爆熱情民眾，對韓國瑜高喊「選總統」，因人潮太多，韓國瑜等人寸步難行，韓國瑜呼籲鄉親，團結一致，票投謝龍介，翻轉台南，讓台南出頭。 ▼台上議員及謝龍介呆愣現場。（圖／記者吳奕靖翻攝） ▼警方趕抵將黑衣男壓制，現場支持者群情激憤。（圖／記者吳奕靖翻攝） 【更多新聞】 ►清槍射出1子彈！員警「嚇傻懷疑人生」3分鐘影外流 高雄警局長震怒
而此次謝龍介在佳里舉辦農漁產品展示活動，高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在青龍宮上香祈福，現場擠爆熱情民眾，對韓國瑜高喊「選總統」，因人潮太多，韓國瑜等人寸步難行，韓國瑜呼籲鄉親，團結一致，票投謝龍介，翻轉台南，讓台南出頭。
▼台上議員及謝龍介呆愣現場。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▼警方趕抵將黑衣男壓制，現場支持者群情激憤。（圖／記者吳奕靖翻攝）
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