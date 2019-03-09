韓國瑜替謝龍介站台　黑衣男埋伏「猛扔雞蛋」險遭圍毆

地方中心／台南報導

高雄市長韓國瑜全力輔選，9日到台南替立委輔選的候選人謝龍介站台，現場「選總統」呼聲不斷，但就在韓國瑜致詞後沒多久，突然有一名身穿黑色外套的男子朝著舞台扔雞蛋，所幸沒有K到人，現場戒護的警方立即將男子架離會場，但這起突發狀況也讓謝龍介及多名台南市議員看傻了眼。

▲韓國瑜站台謝龍介離場，眾人唱愛你一萬年時黑衣男朝舞台丟雞蛋。（圖／記者吳奕靖翻攝）



根據當時現場畫面，在韓國瑜下台離場後，台上謝龍介等人高唱《愛你一萬年》，但人群中卻突然有人丟雞蛋，因為準頭不夠沒丟到台上議員及候選人，但男子卻沒打算罷手，又拿出數顆雞蛋猛扔，員警立即上前將他帶離，一旁藍營擁護者也群情激憤，扔蛋男一度摔落在地險些被圍毆，黑衣男扔蛋原因仍待警方進一步釐清。