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結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞…與丈夫「超暖相遇」

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▲▼林詩潔。（圖／林詩潔授權提供）

▲林詩潔與老公穿上漂亮婚紗玩自拍，卻無緣一起步入禮堂。（圖／林詩潔授權提供）

記者陳雕文／台北報導

台北市一名新娘秘書於本月6日在臉書社團「戀愛公社」PO文指出，自己是單親媽媽，後來遇上的真命天子，也是單親爸爸，兩人一共要養5個孩子，但他們甘之如飴，相戀後決定攜手走入禮堂。但在登記結婚前夕，男方突然病逝…她含著淚水，親自幫摯愛化妝，在告別式當天完成冥婚並火化，還請刺青師將男方頭像刺在她的左胸，後來發生令她感到溫暖的靈異現象。

▲▼林詩潔。（圖／林詩潔授權提供）

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▲林詩潔將伴侶刺在胸上，象徵兩人永遠結合。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼林詩潔。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼林詩潔陪丈夫走最後一程，完成冥婚，繼續談著「遠距離的戀愛」。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼林詩潔。（圖／林詩潔授權提供）

現年39歲的林詩潔分享，3年前，與丈夫因為「家裡漏水」而認識，她說，「老公是水電工，來我家修理的時候，無意間看到他的手機大頭貼有小孩的合照，一問之下，才發現他是單親爸爸，所以我們兩個就有共同話題，很多育兒經可以聊」

林詩潔提到，丈夫比他小7歲，兩人的姊弟戀，起初不被看好。交往快一年，男方求婚。林詩潔說，「我有問過老公，為什麼想娶我，他說，因為我給他一種家庭和樂的溫暖。我想想，可以一起牽手，帶著一堆小毛頭出去玩，場面既壯觀又幸福，所以答應了」

在最幸福的時候，天人永隔…

兩人在去年4月約定，男方生日時，林坐飛機去金門找他，再一起出遊，結果，林突然接到男方電話說，「妳別過來了…健檢報告出爐，我罹患血癌，必須坐飛機回台灣接受化療」

▲▼林詩潔。（圖／林詩潔授權提供）

▲林詩潔在醫院幫即將接受化療的愛人剃頭。（圖／林詩潔授權提供）

林詩潔超緊張，趕緊把所有工作行程排開，守在醫院，日夜陪伴，但病情仍急轉直下，才3個星期的時間，愛人逝世…給予林詩潔重重一擊。

她難過地說，「原本老公都會說，要不要先登記啦~我都會故意逗他、拒絕他，其實我心裡雀躍，早就答應了，結果，他突然離開了，也成為我最大的遺憾…為什麼當初不直接答應登記呢…為什麼…」

▲▼林詩潔。（圖／林詩潔授權提供）

▲愛人癌逝，林詩潔痛哭，自己做了戒指，戴在彼此手指。（圖／林詩潔授權提供）

永恆的愛

「因為最靠近心臟，我所有的想法與心情，老公都會最先知道」林詩潔分享，告別式後，她請刺青師傅將丈夫的頭像刺在左胸，她說，「這樣衣服一拉就能跟老公合照了，我們也永遠在一起了」

林詩潔說，「冥婚後，我發現老公真的與我同在，某天我騎車自撞摔倒，機車壞了，但我發現，自己只是緩緩地坐到地上，被一股力量扶住，我低頭看刺青說，『是不是老公在保護我』

▲▼林詩潔。（圖／記者陳雕文攝）

▲對林詩潔來說，丈夫時時刻刻都在守護者她。（圖／記者陳雕文攝）

她接著說，「還有一次，是我實在太想他，邊騎車邊罵，很多事情，如果他都在，就很好解決了，為什麼要離開我，讓我一人面對所有問題，結果晚上就有親戚來找我，問我是不是白天有罵過老公！原來是老公託夢，請他們跟我說對不起…」

林詩潔提到，「雖然我的愛人已經不在了，但他被永遠刻在我的心上，時時守護著我；儘管沒有了身體的溫度，但老公總是能讓我的心很暖…」

▼林詩潔做華麗紙紮屋，希望丈夫在另一個世界可以過得很好，她還說，「我有督促老公，要他把那邊的環境顧好，以後我去找他的時候，太髒亂我會罵他」以下同。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼紙紮屋。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼紙紮屋。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼紙紮屋。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼紙紮屋。（圖／林詩潔授權提供）

▲▼紙紮屋。（圖／林詩潔授權提供）

ET快訊
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結婚前夕目睹愛人癌逝　她冥婚後騎車自撞與丈夫「超暖相遇」
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關鍵字：冥婚,相遇,癌症,愛人,自撞

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