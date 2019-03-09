「想看妹」！清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

▲淡江女子宿舍驚現偷拍狼。（圖／翻攝自DCARD）



記者陳豐德／新北報導

淡江大學驚傳偷拍狼！一名畢業於清大的陳姓男子9日凌晨0時許男扮女裝，不只頭戴假髮還穿著裙子，潛入新北市淡水區的淡江大學女子宿舍松濤館，因為舉止怪異加上帶著密錄器，被學生發現後通報教官制伏，陳男一度供稱是因為「想看妹妹」才會變裝潛入，最後坦承其實是想偷窺女學生，密錄器內確實有拍攝到女子臀部如廁畫面，警方訊後依照妨害秘密罪嫌送辦。

有學生在論壇Dcard淡江大學版上留言，指稱在凌晨0時許在松濤館1館4樓浴室抓到一個變裝混入女舍的人，由於進出宿舍需要感應卡片，因此變態偷拍狼才會被抓到，提醒學生們刷卡都要留意一下身後的人。

還有目擊學生說變態男逃不出去，後來只好躲在廁所內，是靠勇敢的女學生堵在門口抓到的，變態男被抓到一開始還扯說「要來找女朋友」，宿治會的人和教官請他打電話給女朋友，變態男卻支支吾吾，直到教官從他身上搜出微型攝影機他才乖乖認罪。

第一時間眾多學生在底下留言「應該要請學校看每間浴室廁所有沒有被裝針孔」、「這樣誰敢回宿舍」、「像這次一樣戴假髮又穿裙子哪會發現啊」、「宿治會可以好好管一下嗎」、「這件事造成了女宿女生極大的心理壓力」，更有人指稱「他之前就進來過了」，指控變態男子非首次犯案。

校方調查，這名24歲的陳姓偷拍狼畢業於清華大學，就住在淡江大學附近，父母親接獲通知到場時，爸爸不能忍受陳男如此噁行，氣得拿雨傘在眾人面前猛打教訓。

警方調查，陳男於晚間11時許跟隨人群進入女舍之內，頭戴假髮、身穿長裙，經過勘驗他所攜帶的密錄器影像後，發現裡面確實有拍到女學生如廁時的屁股。陳男向警方供稱，是因為好奇想要看女學生尿尿，才會潛入淡江女宿舍的廁所內偷拍，警方訊後依照妨害秘密罪嫌送辦，並將進一步釐清陳男是否非首次犯案。

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