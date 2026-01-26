信仰成後盾　麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

▲台南麻豆代天府加碼捐贈戰術背包與新式勤務隊服，力挺台南市消防局第二救災救護大隊麻豆分隊，強化第一線救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆代天府（五王廟）長年祭祀五府千歲，不僅是地方歷史悠久的信仰中心，更是安定人心的重要力量，感念消防人員長期投入救災救護、守護地方安全的辛勞，在主任委員陳中山的號召下，代天府於26日再度加碼捐贈「戰術背包」及「新式勤務隊服」，力挺台南市政府消防局第二救災救護大隊麻豆分隊，為第一線消防人員增添實質戰力。

捐贈儀式中，由第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀，感謝廟方長期以來對消防工作的支持，展現地方信仰與消防體系攜手守護地方平安的堅定情誼。

此次捐贈的新式勤務隊服別具巧思，設計理念特別融入麻豆代天府地標「天堂巨龍」的文化圖騰。麻豆分隊分隊長蘇哲緯表示，隊服不僅展現地方特色，也象徵將「驅惡行善」的宗教信仰精神，與消防人員「守護生命」的專業使命相互結合，成為同仁出勤時的重要精神象徵，有助於凝聚團隊向心力。

除勤務隊服外，廟方此次加碼捐贈的「戰術背包」對提升救災效能更具實質助益。透過系統化收納設計，可將指揮官包、攻擊包、搜救包等應勤裝備妥善整理，讓第一線救災人員能迅速取用所需器材，大幅提升火場安全管理與救災效率。

市長黃偉哲表示，感謝麻豆代天府義不容辭支持消防工作，這份善行讓消防同仁在高風險、多變的救災環境中，擁有更完善的後援與保障。他指出，此次活動不僅展現宗教文化特色，也具體落實社會公益精神，持續透過公私合力，打造「美好台南、希望城市」。

消防局長楊宗林也表示，廟宇不僅是宗教信仰中心，更是凝聚人心、安定社會的重要力量，衷心感謝陳主委的善心義舉，充分展現「取之於社會、用之於社會」的精神。透過本次捐贈充實救災量能，期盼能發揮拋磚引玉效果，吸引更多企業與團體共襄盛舉，一同弘揚社會正向力量。

大隊長王騰毅在儀式最後也感性表示，救災現場環境複雜且風險極高，感謝代天府將信眾的點滴心意，轉化為最實際的裝備支持，讓消防同仁在五府千歲的庇佑與完善裝備的護持下，每一次出勤都能平安完成任務、順利歸隊。