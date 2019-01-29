3000小黃又要上街！周四「路過」政院　抗議Uber合作租賃車搶生意

▲小黃計程車集體到交通部陳抗，不滿交通部縱容Uber合作租賃車搶生計。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

計程車業者不滿Uber與租賃車合作，遊走灰色地帶，違規承攬計程車業務，影響駕駛生計。因交通部遲遲未提出解決爭議辦法，有計程車業者自行發起要上街抗爭，預計1月31日下午3點要「路過」行政院周邊表達不滿。

為照顧計程車業者，交通部長林佳龍先前提出會規劃相關照顧方案，據了解，擬祭出補貼油資、中午用餐時間路邊停車等，但引來計程車業者批評「搞錯方向」。業者指出，計程車司機只是想要一個合法營運的環境，從來都沒有想要拿納稅人的錢來過活，即便交通部想要提供，我們也不會要拿補助款，希望交通部「不要害我們」，要求交通部快點提出解決方案。

▲▼不滿Uber搶生意，小黃計程車曾號召到交通部陳抗，1/31將再度發起路過行政院行動。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

交通部去年10月雖然有提到要修改運管規則，但到現在遲遲還沒有動作，部分計程車團體、司機已經按耐不住，預計要在過年前1/31下午3點自發性上街表達訴求，屆時將「路過」行政院周邊表達不滿。

對此，交通部表示，有關計程車業界關心與小客車租賃業之分業管理，將朝與計程車業界溝通討論維持兩業公平營運秩序方向加速辦理。至於午餐時段免費停車等關懷司機朋友措施，地方政府因多已提出類似作法，是否參考台中市作法擴大辦理，地方政府將再評估。