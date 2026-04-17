台鐵會員下月限定5天點數加倍　花東2日券399元搭到飽

▲響應世界公共運輸日，台鐵推出限定優惠。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

今日（4月17日）為「世界公共運輸日」，台鐵公司宣布，為鼓勵民眾多利用公共運輸，推出「會員點數加倍」及「花東地區二日券」兩大5月限定優惠，其中「花東地區二日券」優惠399元，花蓮新城站至台東大武站間可無限次數搭乘。

為響應世界公共運輸日，台鐵表示，5月推點數加倍、花東優惠雙方案，盼透過實質優惠提升平日運量，同時帶動花東地區觀光發展，並鼓勵民眾多加利用公共運輸，落實綠色永續交通目標。

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其中會員限定平日購票乘車點數加倍送方案，限定對象為台鐵個人會員及法人會員，已參加花東地區「會員點數倍數送」活動者及專開列車之會員不適用。凡購買5月25日周一至5月29日周五對號列車乘車票且含無座票、預售票，或透過網路訂購團體車票，並實際完成乘車者，即可享有會員點數加倍回饋。

▲響應世界公共運輸日，台鐵推出限定優惠。（圖／台鐵提供）

此外，5月1日起至5月30日購買「花東地區二日券」，5月限定優惠399元，限定購買當日搭乘，適用區間為花蓮新城站至台東大武站間，旅客需至新城站至大武站間設有電腦售票之車站窗口購買。

該2日券可搭乘區間（快）車、莒光號、自強號、太魯閣號、普悠瑪號及EMU3000型自強號一般車廂；搭乘對號列車時不另行劃座，採空位入座方式包含站立，票券採實名制販售，旅客如超出適用區間乘車，應另行購票搭乘，未購票者將依無票乘車規定加收5成票價。