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快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

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▲▼ 空姐幫禿頭噁男擦屁股 。（圖／網友提供）

▲空姐遭200kg噁男乘客強逼幫脫褲子、擦屁股。（圖／網友提供）

記者賴文萱／台北報導

一名長榮航空空服員控訴，日前載到一位目測200公斤的禿頭白人，因體型過胖聲稱不能獨立上廁所，竟逼空服員幫脫褲子、擦屁股，讓她身心受創。對此，長榮航空表示，針對載運身心不便旅客的規範有明確載明於空服員手冊中，本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。

針對外籍旅客要求空服員協助如廁一事，員工是公司的資產，長榮航空表示，保護員工是公司的職責，美國運輸部（Department Of Transportation）頒布的法令，對於航空公司載運身心不便旅客時應提供及無須提供協助有明確規範，此規範均載明於空服員手冊中，因此本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。

▲▼ 噁男要求空服員幫擦屁股 。（圖／網友提供）

▲長榮航空強調，針對載運身心不便旅客的規範有明確載明於空服員手冊中，本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。（圖／網友提供）

空服員對於旅客提出無理、過分要求，可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕，以維護機上安全、秩序與空服員應有尊嚴。

另外，對於該位空服員基於服務的初心而提供旅客的協助，長榮航空表示，已關懷並將視空服員的需求適切提供相關身心諮詢協助；同時，公司也將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，若該名旅客行為造成空服員傷害，公司將會採取必要措施以為因應，避免類似情況再度發生。

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即／空姐遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了

關鍵字：空服員職業工會,空服員,桃園市空服員職業工會

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