台鐵「火車託運機車」回憶掰了！3/1走入歷史　最後上路時間曝光

▲台鐵3/1不再提供火車託運機車服務。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵1961年推出的行李包裹列車要喊卡了！在過去台鐵全盛時期，寒、暑假期間，總有不少人會利用「火車託運機車」服務，將機車運送回家，但考量近年託運量及營收逐年遞減，台鐵決定自3月1日起全線停辦，火車載機車畫面走入歷史。

▲過去在台鐵全盛時期，不少學生會利用台鐵行包列車託運機車返鄉，但這樣的畫面將自3/1走入歷史。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，近年來機車及行李包裹託運業務因託運量及營收逐年遞減，從過去全盛時期一年運送640萬件貨物，遞減至目前一年僅20多萬件。再加上考量人力運用、行包專車開行天數、運送設備等因素，台鐵決定自3月1日起暫停行駛行李包裹專車（行包專車）6901、6902車次，同時，全線也不再辦理機車託運業務。

▲▼台鐵定期行包專車同樣也自3/1停辦，往後則視需求評估加開不定期行包專車。（圖／台鐵提供）

定期行包專車目前僅在周二至周四開行，潮州到花蓮往返共2班次，一趟車車程要10多個小時，台鐵預計，最後的一趟行包專車任務將在2月27日完成後走入歷史。不過，若民眾仍有託運蔬果、寵物等需求，仍可利用現行部分莒光號的加掛行包車廂服務。後續，若有特定需求，台鐵也將視情況評估加開不定期行包專車。

對此，有不少鐵道迷紛紛湧出過去跟行包專車的回憶，有鐵道迷說，「大學時候放長假都是利用這個送機車」、「6901，拜拜了」、「昨天才剛用」、「其實比較起來，台鐵託運還是比較讓人放心...珍重再見」。