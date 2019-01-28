交通部擬「補貼油資」　小黃怒批搞錯方向：沒要拿納稅人錢來生活

▲不滿Uber條款，小黃去年曾經集體到交通部抗議。（資料照／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍擬改善計程車經營環境，研擬補助計程車油資、中午用餐時間路邊停車免費等方案。交通部下午找來計程車業者進行討論，但業者指出，計程車從來都沒有要求要相關補助，「他們沒有要拿納稅人的錢來生活」，要交通部不要搞錯方向，趕緊解決計程車與Uber之間的爭議，否則很多司機已按耐不住，年節前將上街示威。

計程車業者不滿Uber與租賃車合作，遊走灰色地帶，違規承攬計程車業務，影響駕駛生計，要求交通部正視問題，趕快解決Uber跨業經營爭議。不過，據了解，交通部則擬提出計程車駕駛關懷方案，規劃補助油資、用餐時間路邊停車免費等。

▲交通部長林佳龍擬改善計程車經營環境。（資料照／記者黃克翔攝）

交通部下午邀集計程車業者座談溝通，對此，台北市汽車駕駛職業工會理事長鄭力嘉大力澄清，計程車駕駛們從來都沒有要求交通部要提供相關補助，目前都是交通部單方面的構想，下午會議的大方向，是針對計程車未來的革新座討論，包含計程車總量管制、駕駛人教育訓練提升等等，跟補助方案無關。

鄭力嘉強調，計程車司機只是想要一個合法營運的環境，從來都沒有想要拿納稅人的錢來過活，即便交通部想要提供，我們也不會要拿補助款，希望交通部「不要害我們」。

他提到，Uber長期以來遊走灰色地帶經營，嚴重影響計程車生計，交通部去年10月雖然有提到要修改運管規則，但到現在遲遲還沒有動作，現在很多計程車團體、司機已經按耐不住，認為政府一直在騙，預計要在過年前2/1自發性上街表達訴求，希望在此之前交通部能趕快提出解決的方法，而非規劃一些枝微末節的補助。

