春節連假9天掌握「國5即時路況」　高公局App自動推播

▲107年初三一早，國道5號大塞車。（圖／高速公路局網站）

生活中心／綜合報導

交通部高速公路局於107年12月20日推出新版「高速公路1968」App服務，整合國道5號藍牙交通資訊推播系統，提供國5路況資訊推播服務。用路人行駛國5及台9、106乙等替代道路時，開啟App及手機藍牙功能，即可接收國5宜蘭路廊路況資訊，選擇最適行車路線。

高公局表示，為提供用路人主動式交通資訊服務，高速公路局去年2月試辦國5藍牙交通資訊推播系統服務，針對國5主線及交流道入口平面道路建置藍牙發射器，讓用路人可透過藍牙訊號主動接收即時國5路況資訊。

▲「高速公路1968」App整合國道5號交通資訊。（圖／高公局提供，下同）

為擴展服務應用面向，高公局將該服務整合於新版「高速公路1968」App，用路人可藉由開啟App及手機藍牙功能，主動接收下游30公里內之國5交通事件、旅行時間及台9、106乙等替代道路行車時間推播服務；開啟App「即時路況」介面右上角「路況播報」，更可直接聽取路況語音播報，供用路人參考並選擇最適合的行車路線。

高公局呼籲，用路人開車務必注意行車安全，出門前做好車況檢查，並蒐集瞭解各項交通管制措施，預先利用「高速公路1968」網頁及App查詢路況，行前做好路線規畫，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開國道壅塞路段。

▲駕駛可透過路況選擇最適合的行車路線。