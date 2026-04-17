28歲存到300萬！他定期定額「搭配1策略」：長期持有是獲利關鍵

▲原PO已經存到300萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文分享理財心得。他表示自己出社會後經歷考研不順，最後進入電信業就職。他靠著「無腦定期定額」，搭配逢低加碼的策略，順利於28歲成功累積300萬元資產。他大方分享自身的投資心法，貼文曝光後，引起討論。

每月固定買進0050！他遇下跌再手動加碼

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「無腦定期定額0050，28歲存到第一桶金（300萬）」為標題發文。原PO透露，自己畢業退伍後，考研落榜，最後選擇進入電信業工作。他透露，自己的理財策略就是每個月發薪水後，無腦定期定額006208，目前則買入0050。

除了定期定額，原PO透露，他只要遇到股市下跌，又會手動加碼。隨著資產變多，去年起，他也開始定期定額投入美股VOO與QQQ，只是目前績效仍不太好。

他28歲存到300萬，曝真實經驗

原PO接著表示，隨著台股站上37000點，他的台美股加起來已突破300萬元，其中獲利占100萬元。他向剛踏入股市的新手建議，投資沒有捷徑，可以多看書，用少少的錢汲取他人經驗，然後遇到股市波動時，務必保持心態穩定，長期持有且不頻繁進出，才是投資獲利的關鍵。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好厲害！我一個月扣完花費後會擠出5000來買0050，雖然有點辛苦而且才開始一年，但一直告訴自己只要開始就不晚」、「看到這種持之以恆、繼續投的，就是恭喜」、「只能說這種長期持有讓它慢慢跑的就是得耐住性子，常看到一群人看到開始在跌就腦子一抽趕快賣掉，長線的就是該在低點多買入，然後繼續等它慢慢跑」。也有網友幫原PO補充，「300萬的背後是充分的本金，他也不是ETF買一買突然變超多錢，也是慢慢疊出來的」。