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幫4倍大噁洋男脫褲　長榮空姐出面淚訴：每次回想都是傷害

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▲▼ 長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁事件 。（圖／記者周書羽攝）

▲長榮空姐遭逼幫白人脫褲擦屁股，開記者會哽咽。（圖／記者周書羽攝，下同）

記者賴文萱／台北報導

一名台籍空服員20日爆出被男乘客逼「脫褲子、擦屁股」，雖然長榮航空第一時間力挺員工，但身心靈已留下難以抹滅的創傷。事隔一天，空姐在工會的陪同下召開記者會，她說，當下無法將男乘客置之不理，因為其他客人有上廁所權利、飛機會有亂流。

空姐一開始平靜敘述事情經過，但越講情緒越激動，從哽咽到流淚，讓人相當不捨。她說，同事相當機靈，一開始有拿毯子遮住男乘客生殖器，但對方卻把她的手打掉，過了15分鐘左右再要求他們進去擦屁股，但是「擦屁股我做不到，先生我沒辦法」。

空姐表示，她事後把自己關在廁所崩潰，或許她真的沒有崇高到看能幫陌生人穿褲子，沒辦法再面對這一切，很清楚當自己從另一邊過去時，感受到對方在看她，眼神像是在說「妳為什麼不走我這邊，妳是不是覺得我還會對妳做什麼」。

▲▼ 長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁事件 。（圖／記者周書羽攝）

▲空姐一開始情緒平靜，但回想起過程時忍不住落淚。

空姐還說，大家要她回想這一件事情，但每一次的回想都是傷害，但是公司卻問她為什麼乘客坐在椅子上的照片會流出去。她說，「如果他不坐在椅子上，他就會喘，他一直在冒冷汗，我的組員一直在幫他冰敷，我感覺得到，他覺得很舒服，我的組員不應該做這些，但是組員卻做這些。」

長榮空姐指出，目測乘客體積大約是她的4倍大，「這名乘客上了2次廁所，他沒有命危，所以沒辦法轉降，第二次上廁所，就是同樣的狀況再上演一次，只是不是我。我現在沒有辦法再上飛機，現在的心理狀態，我想要休息，我最近一次的勤務就是明天，但是我沒辦法去上班，我需要心理上的諮商，我需要專業的協助」。

長榮分會常務理事李瀅指出，「我們也寫了報告，跟公司反應，他沒有行為能力，應該要有陪同人員才能上機，但他沒有人陪同，為什麼還能上飛機，他在飛機上威脅空服員，不幫他穿褲子，就要坐在地上，他故意打翻飲料，要空服員擦他胸口上的飲料，他尿在位子上，要全艙的人聞他的尿臭味，為什麼不能落實黑名單的制度」。

▲▼長榮空姐。（圖／記者賴文萱攝）

▲空姐親自出面說明事件經過。（圖／記者賴文萱攝）

桃園市空服員職業工會新聞稿全文：

工會認為，該外籍男姓要求空服員幫忙脫褲子，甚至出現裸露生殖器，要求空服員擦拭其糞便等無理行為，等同是性騷擾。工會說，事後多名會員皆表示，該男的無禮行徑並非第一次發生，此前已經發生過不能自理如廁的狀況，以及便溺於座位上等異常行為，也向長榮航空公司提出報告，該男並不適合單獨搭乘飛機，其所需要的照護已超過空服員的訓練內容和工作專業，而根據長榮過網發布的BIP即黑名單乘客處理程序，行為異常的乘客、無自理能力的乘客，即應列入黑名單，需增派人員隨機以維護飛安，或甚至予以拒載。

工會指出，但由此案件可知，長榮在前端作業的處理上並未完全落實，也沒有在勤前簡報中註記該男的狀況，讓空服員難以知悉當趟航班的潛在風險，BIP黑名單的預防措施不完善，第一層把關即已失守，未能建立對空服員工作的保護機制，導致儘管空服員確實有權拒絕協助該男進入廁所後的各種需求，但在10多個小時的長程航班上，為避免該男霸佔廁所等可能破壞機艙秩序或影響飛安，而選擇了上述處理方式。

工會表示，此事件也不能單純只以一極端案例的角度審視之，其引爆了全台灣空服員的憤怒，是因為台灣空服員在機上經常面臨各種超出其工作範圍的不合理要求，若拒絕客人要求，除了面臨客訴之外，也有內部懲處的風險，這也是全台灣服務業工人長期在以客為尊的文化下，面對不良客人予取予求的集體創傷，足見服務業工人不僅有高度的體力勞動，也有一樣高強度的情緒勞動，為避免發生各種心裡曾經的傷害，雇主也應積極正面地建立保護機制和預防措施。

工會呼籲全台灣的資本家應該正視服務業工人的尊嚴，也提出以下4點訴求和建議，希望長榮能予以回應並妥善處理。

一、落實BIP制度：民航局應督正各國籍航空公司，作好完善的第一層保護和預防機制，若有不能自理或異常行為前例的旅客，應強制有看護或增派保安陪同上機，否則應予以拒載，以確保空服員不會被迫提供超出其工作範圍之服務，更避免影響機艙秩序和飛航安全。

二、航空公司應確立積極保護基層員工之立場，若乘客提出超過正常服務範圍之要求，空服員或地勤人員予以拒絕時，航空公司事後不應究責。

三、此案例中，當趟空服員於工作之中遭到不當對待，身心受傷暫難以服勤，應視同為職業災害，長榮應認定並給予公傷假，協助當趟空服員向該男提告，並索賠精神賠償和道歉。

四、此案例是因長榮未能落實BIP制度，於第一關嚴格把關，長榮不應究責當趟空服員。

▲▼ 空姐幫禿頭噁男擦屁股 。（圖／網友提供）

▲空姐遭禿頭噁男強逼幫脫褲子、擦屁股，身心受創。（圖／網友提供，下同）

據了解，一名身障白人男性19日搭乘國籍航空飛機，因體型過胖，聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助，當空服員基於人道考量提供協助時，他竟逼空服員幫忙脫褲子，還把生殖器裸露出來，甚至提出擦拭糞便等無理要求，但是下機時卻突然「不需要協助」。

最後由CP（座艙長）戴了三層手套幫男乘客擦屁股，過程中，男子不斷發出呻吟，甚至還一直說「umm..deeper deeper （深一點）」，空姐幫忙穿起褲子後，趕緊躲進廁所狂吐猛哭。空姐把經過PO上社群網路，回想起來彷彿還能聞到屎味，男乘客的行為已讓她身心創傷。

事件爆發後，長榮航空趕緊發表聲明，對於乘客不合理的要求，空服員可予以拒絕，針對該位空服員基於服務的初心而提供旅客的協助，目前已關懷並將視空服員的需求適切提供相關身心諮詢協助，將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，將會採取必要措施因應。

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關鍵字：長榮航空,桃園市空服員職業工會,空服員

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